Apresan en Haití a hombre acusado de interrumpir una fiesta de cumpleaños y matar a uno en Santiago

La vocera de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, Fiodaliza Popa Arias, habla sobre la captura en Haití de un hombre acusado de homicidio en Santiago. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

La Policía Internacional (Interpol) a través de la Policía Nacional de Haití capturó en ese país a un joven que era activamente buscado por las autoridades dominicanas por su presunta participación en la muerte a tiros de otro hombre, en un hecho ocurrido el pasado 14 de junio en el sector La Otra Banda, de Santiago.

Se trata de Noel Félix Vélez, conocido como "El Pollito".

La vocera de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, Fiodaliza Popa Arias, informó que Vélez está señalado como el presunto responsable de la muerte de Oliver Francisco Ramírez Gómez, de 25 años.

De acuerdo con el informe policial, el crimen ocurrió mientras la víctima compartía en una celebración de cumpleaños, momento en que el sospechoso habría llegado al lugar y, sin mediar palabras, le realizó un disparo que le provocó la muerte.

Las autoridades indicaron que la captura fue realizada por la Interpol en territorio haitiano.

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Popa Arias indicó que ya se realizan las gestiones para su traslado a Santiago, donde será puesto a disposición del Ministerio Público para el conocimiento de las medidas judiciales correspondientes.

Segundo implicado

Las autoridades mantienen la búsqueda de otro implicado en el crimen de Noel Félix Vélez.

El prófugo es identificado únicamente con el alias de "El Bandido", quien presuntamente acompañaba al detenido al momento del hecho.

La institución le exhortó a entregarse por la vía que considere pertinente para responder ante la justicia.