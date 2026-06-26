Un motociclista quedó atrapado la mañana de este viernes entre un muro de contención y los neumáticos de una patana, tras un accidente de tránsito que se registró en el Expreso V Centenario, próximo a la avenida San Martín, en el Distrito Nacional.

De acuerdo con versiones recopiladas en el lugar, el incidente ocurrió cuando el conductor de la motocicleta presuntamente intentó rebasar el vehículo pesado por el lado derecho, quedando atrapado entre la patana y el muro.

Al lugar acudieron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, cuyos paramédicos brindaron asistencia al joven, que permanecía consciente y visiblemente adolorido mientras era estabilizado para su rescate.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/whatsapp-image-2026-06-26-at-92317-am-edbccf20.jpeg Paramédicos asisten a un motorista que quedó atrapado entre un muro de contención y los neumáticos de una patana, en el Expreso V Centenario. (FUENTE EXTERNA)

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Asistencia de emergencia

También se presentaron miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), quienes trabajaban en las labores para liberar al motociclista y gestionar el tránsito en la zona.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud del motociclista.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/whatsapp-image-2026-06-26-at-92316-am-df787f09.jpeg Paramédicos asisten a un motorista que quedó atrapado entre un muro de contención y los neumáticos de una patana, en el Expreso V Centenario. (FUENTE EXTERNA)