Confirman la muerte de una dominicana víctima de los terremotos en Venezuela

Personas observan edificios afectados por los terremotos en Catia La Mar, Venezuela. ( EFE/ RONALD PEÑA R )

Magaly del Valle Sid Serrano, de 49 años y oriunda de San Cristóbal, fue identificada este viernes como la primera dominicana fallecida a causa del terremoto en Venezuela.

La información fue revelada por el viceministro de Política Exterior Bilateral, Opinio Antonio Díaz Vargas, quien durante una rueda de prensa convocada por los organismos de seguridad en el Ministerio de Defensa, indicó que se mantienen contacto con los familiares de la occisa y realizan las gestiones de asistencia consular correspondientes.

Tras la devastación causada por los sismos, el Gobierno activó la misión denominada Quisqueya Solidaria 2026, que arribó a territorio venezolano la tarde del jueves y, de acuerdo con el ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, fue la primera delegación internacional de ayuda en llegar al país luego de los fuertes terremotos.

El alto mando militar detalló que el contingente dominicano trabaja junto a organismos venezolanos e internacionales en la localización de posibles sobrevivientes.

Aunque el Gobierno confirmó el fallecimiento de una criolla, advirtió que la cifra podría aumentar conforme avancen las labores de identificación de las víctimas.

Ayudan a peloteros afectados por la tragedia

Como parte de las acciones desplegadas ante la tragedia, las autoridades también informaron que facilitaron el retorno al país de 12 beisbolistas dominicanos que se encontraban en Venezuela participando en intercambios con la Liga Mayor de Béisbol Profesional.

"Mantenemos comunicación permanente con las autoridades venezolanas, así como con los organismos responsables de la coordinación internacional de este desastre", señaló Onofre en la rueda de prensa.

Las autoridades reiteraron la solidaridad de República Dominicana con el pueblo venezolano y expresaron sus condolencias a las familias afectadas por la tragedia.

Aumenta el número de víctimas

Pasado el mediodía de este viernes, la cifra de muertos por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que golpearon a Venezuela aumentó a 920, informó el presidente de la Asamblea Nacional de ese país, Jorge Rodríguez.

De manera preliminar, las autoridades venezolanas reportaron además más de 50,000 personas desaparecidas y 3,360 heridas, siendo la comunidad de La Guaira, una población costera vecina a Caracas, una de las zonas más golpeadas por la tragedia.

Aunque el Gobierno dominicano confirmó el fallecimiento de una criolla, advirtió que la cifra podría aumentar conforme avancen las labores de identificación de las víctimas.

Fortalecerán apoyo a Venezuela El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, informó este viernes que República Dominicana reforzará su apoyo a Venezuela con el envío de un hospital móvil y nuevos equipos especializados que se integrarán a las labores de rescate y asistencia tras los fuertes terremotos que afectaron a ese país la tarde del miércoles 24 de junio. El funcionario indicó que un total de 21 personas partirá hacia territorio venezolano para incorporarse a las labores operativas de búsqueda y rescate, luego de la llegada de un primer grupo por disposición del presidente Luis Abinader. "El pueblo dominicano, por instrucción del señor presidente, fue el primer país en arribar a Venezuela ayer; mandó un equipo de rescate para reconocer y ayudar", expresó el ministro al ser abordado por periodistas, tras encabezar la jornada médica "Más Salud y Bienestar" en la provincia Hermanas Mirabal. Atallah anunció, además, que se prepara el traslado de un equipo especial denominado MT1, conformado por profesionales entrenados para responder ante desastres naturales. Según explicó, está misión estará integrada por alrededor de 40 especialistas dominicanos, entre ellos médicos, psicólogos, enfermeras, farmacéuticos, así como expertos en agua y saneamiento, quienes ofrecerán apoyo durante las próximas semanas.