Incendio destruye vivienda de adulto mayor en Santiago; investigan si vela habría originado el fuego

El adulto mayor logró salir ileso de la vivienda afectada por el incendio. ( FUENTE EXTERNA )

Un incendio destruyó anoche la vivienda de un adulto mayor que vivía solo en la calle Beller esquina Cuba, en el centro de Santiago.

El afectado fue identificado únicamente como Nelson, quien logró salir ileso a pesar de la magnitud del incendio.

El hombre se desempeña como vendedor en una paletera ubicada en el parque Los Chachaces, próximo al centro de la ciudad.

Al lugar se presentaron varias unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago, con el apoyo de miembros de la Policía Nacional, quienes trabajaron para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras viviendas y establecimientos cercanos.

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De manera preliminar, versiones obtenidas en el lugar indican que el incendio habría sido provocado por una vela o un velón que presuntamente quedó encendido dentro de la vivienda.

Investigación en curso

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Las autoridades informaron que se mantienen las investigaciones para determinar el origen exacto del siniestro y establecer las circunstancias en que ocurrió.

El hecho ha generado solidaridad entre vecinos del sector, debido a que el adulto mayor perdió la vivienda en la que residía solo.