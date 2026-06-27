La Policía última a cuatro presuntos asaltantes en Santo Domingo Este

Los cuerpos de los cuatro hombres fallecidos fueron trasladados al Inacif. ( FUENTE EXTERNA )

Cuatro hombres, acusados de cometer varios delitos, fueron ultimados por efectivos de la Policía Nacional durante un supuesto intercambio de disparos en el sector Brisa del Este , en Santo Domingo Este.

Las víctimas fueron identificadas como Eliam Roques Ruiz, alias "La Foca"; Starling Morillo, conocido como "El Chaca"; Víctor Ramírez, alias "Vitico"; y Elin López, apodado "Lin" o "Cuti". De acuerdo con la versión de la institución, los cuatro fallecieron tras enfrentar a tiros a dos patrullas de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim).

Según explicó la Policía Nacional, todos eran buscados mediante órdenes de arresto por cometer distintos delitos.

La institución indicó que los individuos eran perseguidos por su participación en asaltos a mano armada en la vía pública y por integrar una estructura criminal dedicada a asaltar comercios y despojar de sus pertenencias a ciudadanos y conductores de plataformas digitales.

Informe preliminar

A través de un comunicado de prensa, la Policía Nacional informó que el hecho ocurrió cuando agentes que realizaban labores para localizar a los sospechosos los ubicaron desplazándose en dos motocicletas por la calle Los Transformadores, en el sector Invi-Dores.

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Agregó que, al notar la presencia policial, los cuatro hombres habrían atacado a tiros a los agentes, quienes repelieron la agresión. Los sospechosos resultaron heridos de bala y posteriormente fallecieron mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Docente Universitario Doctor Darío Contreras.

De acuerdo con el informe del médico legista que realizó el levantamiento de los cadáveres, las muertes se produjeron a causa de heridas por proyectil de arma de fuego.

En la escena, la Policía Científica ocupó cuatro pistolas, una de ellas con la numeración ilegible, además de cargadores, municiones, casquillos, ocho teléfonos celulares, dos cuchillos, documentos personales pertenecientes a terceros y otros objetos que son analizados como parte de la investigación.

Las armas ocupadas serán sometidas a los análisis balísticos correspondientes, mientras que los cadáveres fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines legales de lugar.