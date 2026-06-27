Apresan a siete hombres por asalto a camión del Plan Social en el Distrito Nacional

Cámaras de vigilancia captaron el hecho y a los implicados. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este sábado sobre el arresto de siete hombres acusados de participar en el asalto a un camión del Plan Social de la Presidencia, del que sustrajeron fundas con alimentos destinados a programas de asistencia social.

El hecho ocurrió en la avenida 27 de Febrero, casi esquina Juan Pablo Duarte, en el Distrito Nacional, y fue captado en videos que circularon en redes sociales y medios de comunicación.

Los detenidos fueron identificados como Yoel Paulino, alias "Saquito", de 28 años; Jesús Antonio Montero apodado "Cabezón", de 29; Miyel Ambioris Morillo como "Miye", de 28; Edwin Alfredo Peña mejor conocido como "El Chivo", de 26; Juan Junior Minaya Feliz, de 20; Pedro Antonio Peña alias "Fello", de 29, y Juan Manuel de la Cruz como "Juan Cabeza".

Te puede interesar Matan a tiros a un raso de la Policía en una banca de apuestas de Nagua

Un octavo implicado

La institución indicó que continúa en la búsqueda de Davis José López Feliz, conocido como "Davis" o "Deivy", quien figura como prófugo.

De acuerdo con la Policía, la investigación fue ejecutada por agentes del Departamento Operativo II de Investigación de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad, adscrito a la Oficina de Operaciones de Robos de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), tras dar seguimiento a la denuncia difundida en redes sociales y medios de comunicación sobre el asalto cometido por un grupo de motociclistas.

Como parte de las búsquedas, las autoridades analizaron imágenes de cámaras de videovigilancia lo que permitió a los agentes identificar y ubicar a los presuntos responsables del succeso.

Evidencias recuperadas

Durante los operativos fueron ocupadas dos motocicletas marca Haojue Xpress, que habrían sido utilizadas para cometer el robo, así como varias fundas con alimentos recuperadas en poder de los detenidos. Las autoridades señalaron que parte de esos productos ya había sido consumida.

Según el informe policial, varios de los arrestados admitieron su participación durante los interrogatorios y ofrecieron información que facilitó la identificación y ubicación de otros involucrados.

Los detenidos, junto con las evidencias ocupadas, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes, mientras continúan las labores para localizar al prófugo y completar la investigación.