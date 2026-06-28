La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este domingo que, junto a representantes del Ministerio Público, arrestó a tres hombres señalados como integrantes de una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de sustancias narcóticas que opera en Villa Sombrero, municipio de Baní, provincia Peravia.

Las detenciones se hicieron durante un operativo en una finca en la referida comunidad, donde también se incautaron de un fusil y cuatro pistolas de 9 milímetros, un revólver, cargadores, municiones, tres vehículos, siete motocicletas, tres celulares y 28 garrafones llenos combustibles.

"De acuerdo a informes de inteligencia, el grupo estaría vinculado a una red de narcotráfico internacional, dedicada a recibir grandes cargamentos de drogas, procedentes de Sudamérica, por las costas del municipio de Baní", asegura el organismo antinarcóticos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/28/armas-de-fuego-8902cd57.jpg Las armas incautadas, entre ellas un fusil. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/28/whatsapp-image-2026-06-28-at-102528-am-a84a0983.jpeg Una de las armas incautadas en una finca de Villa Sombrero. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Las informaciones se ofrecen en un comunicado de prensa en el que no se identifican a los detenidos.

Hallan también una caleta electrónica

Agrega que, en el marco de los operativos, las autoridades ejecutaron labores de inspección a todos los vehículos incautados, localizando en uno de ellos una caleta electrónica utilizada para traficar con drogas y esconder armas de distintos calibres.

Los detenidos, todos dominicanos, serán sometidos a la justicia en las próximas horas para los fines correspondientes, mientras se profundiza la investigación para determinar si hay otros implicados.