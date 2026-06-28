×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Presunta cocaína
Presunta cocaína

Ocupan más de 500 porciones de presuntas drogas durante operativo policial en Hato Mayor

Además fue arrestado un hombre en flagrante delito por presunta posesión de sustancias narcóticas

    Expandir imagen
    Ocupan más de 500 porciones de presuntas drogas durante operativo policial en Hato Mayor
    En el centro Carlos Joel De La Cruz, alias "Joselito", de 22 años acusado de presunta posesión de drogas. (FUENTE EXTERNA)

    Agentes de la Policía Nacional ocuparon más de 500 porciones de presuntas sustancias narcóticas durante un operativo preventivo realizado en el sector La Javilla, próximo al río Maguá, en la provincia Hato Mayor, donde, además, fue arrestado un hombre en flagrante delito por presunta posesión de drogas.

    • El detenido fue identificado como Carlos Joel de la Cruz, alias "Joselito", de 22 años, residente en esa localidad.
    RELACIONADAS

    Evidencias incautadas

    Durante la intervención, los agentes le ocuparon 156 porciones de un polvo blanco, que se presume es cocaína; 364 porciones de un material rocoso, presumiblemente crack, y una porción de un vegetal, que se presume es marihuana.

    • Además de las sustancias, las autoridades incautaron un radio de comunicación marca Baofeng, un teléfono celular, un encendedor y 1,770 pesos en efectivo, distribuidos en diferentes denominaciones.

    La Policía informó que tanto el detenido como todas las evidencias ocupadas fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los fines legales correspondientes.

    Leer más
    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.