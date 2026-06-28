Ocupan más de 500 porciones de presuntas drogas durante operativo policial en Hato Mayor

En el centro Carlos Joel De La Cruz, alias "Joselito", de 22 años acusado de presunta posesión de drogas. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Policía Nacional ocuparon más de 500 porciones de presuntas sustancias narcóticas durante un operativo preventivo realizado en el sector La Javilla, próximo al río Maguá, en la provincia Hato Mayor, donde, además, fue arrestado un hombre en flagrante delito por presunta posesión de drogas.

El detenido fue identificado como Carlos Joel de la Cruz, alias "Joselito", de 22 años, residente en esa localidad.

Evidencias incautadas

Durante la intervención, los agentes le ocuparon 156 porciones de un polvo blanco, que se presume es cocaína; 364 porciones de un material rocoso, presumiblemente crack, y una porción de un vegetal, que se presume es marihuana.

Además de las sustancias, las autoridades incautaron un radio de comunicación marca Baofeng, un teléfono celular, un encendedor y 1,770 pesos en efectivo, distribuidos en diferentes denominaciones.

La Policía informó que tanto el detenido como todas las evidencias ocupadas fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los fines legales correspondientes.

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