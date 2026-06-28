La Policía ocupa una pistola FN Five-seveN en Maimón: ¿por qué llama la atención?

La FN Five-seveN es un arma ligera basada en polímero con gran capacidad de cargador, controles ambidiestros, bajo retroceso y la capacidad de penetrar armaduras blandas al usar ciertos tipos de cartuchos. ( SHUTTERSTOCK )

La Dirección Regional Cibao Sur de la Policía Nacional ocupó dos armas de fuego, entre ellas una pistola FN Herstal modelo Five-seveN, considerada de escasa circulación en la República Dominicana, y arrestó a dos hombres durante un operativo preventivo realizado la madrugada de ayer en el sector Buenos Aires, del municipio de Maimón.

La intervención fue realizada alrededor de las 3 de la madrugada por miembros de la Policía Nacional, quienes, mientras realizaban labores preventivas en la calle Casandra Damirón, observaron un vehículo cuyos ocupantes mostraron un comportamiento que motivó una inspección preventiva, conforme a los protocolos institucionales.

Durante el operativo fueron identificados Ezequiel Montero Hernández y Jonathan Tolentino Vásquez, ambos residentes en el sector Buenos Aires.

Importancia de la pistola FN

Al inspeccionar el vehículo, los agentes ocuparon una pistola Glock calibre 9 milímetros, con dos cargadores y 46 cápsulas, así como una pistola FN Herstal modelo Five-seveN, calibre 5.7×28 milímetros, con dos cargadores y 30 cápsulas.

La policía informó que la ocupación de esta última reviste especial importancia debido a que la FN Five-seveN es un arma de fabricación belga poco común en el país.

Asimismo que su aparición en operativos policiales suele captar el interés de los organismos de investigación, que buscan establecer su procedencia, la forma en que ingresó al territorio nacional y si guarda relación con redes de tráfico ilícito de armas o estructuras del crimen organizado.

En el mercado internacional, una pistola FN Five-seveN nueva tiene un precio aproximado de 1,200 a 1,600 dólares, dependiendo de la versión y sus accesorios.

El parte oficial señala que, no obstante, su principal relevancia en este caso radica en su escasa circulación en la República Dominicana y en las características técnicas del calibre 5.7×28 milímetros, poco frecuente en comparación con otros calibres de uso más común.

La FN Five-seveN ha sido diseñada para uso militar y policial. Fue creada para acompañar al subfusil P90 y ha sido utilizada por algunas fuerzas militares y unidades tácticas en distintos países.

y policial. Fue creada para acompañar al y ha sido utilizada por algunas fuerzas militares y unidades tácticas en distintos países. Ha sido objeto de debate porque ciertas municiones de uso militar diseñadas para ese calibre tienen capacidad para penetrar algunos tipos de protección balística blanda. Sin embargo, esas municiones generalmente no están disponibles para el mercado civil en muchos países.

Según el informe policial, al requerir la documentación que acreditara el porte o la tenencia legal de ambas armas, los ocupantes del vehículo no pudieron justificar su procedencia, por lo que fueron arrestados de inmediato.

Leer más Autoridades destruyen más de 3,900 armas ilegales recuperadas en operativos de 2025