Las motocicletas lideran accidentes de tránsito en Bávaro con 35 muertes en lo que va de 2026

Una persona permanece en la calle junto a una motocicleta tras un accidente de tránsito. ( FUENTE EXTERNA )

Las motocicletas continúan siendo el principal medio de transporte involucrado en los accidentes de tránsito registrados en la jurisdicción de Bávaro, provincia La Altagracia, donde en lo que va de 2026 se han contabilizado 52 fallecidos y 366 lesionados , según estadísticas de la Fiscalía Especial de Tránsito correspondientes al período de enero a junio.

En total, se registran 225 motocicletas involucradas en accidentes , frente a 202 vehículos , lo que evidencia su mayor incidencia en los siniestros de la demarcación.

En cuanto a las víctimas mortales, el reporte indica que 35 personas perdieron la vida en accidentes de motocicletas, cinco en atropellos y tres en accidentes de vehículos, lo que confirma que los motociclistas siguen siendo el grupo más afectado por la siniestralidad vial en la zona.

De acuerdo con el informe, durante ese período se han levantado 2,794 actas relacionadas con accidentes de tránsito y 75 personas han sido sometidas por infracciones vinculadas a estos hechos.

Más lesionados por motocicletas

Respecto a los lesionados, la Fiscalía Especial de Tránsito registra 243 personas heridas en accidentes de motocicletas, 46 en vehículos y 24 por atropellos, para un total de 366 lesionados.

El informe también señala que mayo fue el mes con mayor cantidad de fallecidos, al registrar 11 víctimas, mientras que marzo acumuló el mayor número de lesionados, con 87 personas heridas.

Asimismo, las estadísticas muestran que junio fue el mes con menor cantidad de actas levantadas, con 365, mientras que marzo registró la cifra más alta, con 549 actas.

Los datos de la Fiscalía Especial de Tránsito ponen de manifiesto que los accidentes de tránsito continúan representando un importante desafío para la seguridad vial en la jurisdicción de Bávaro, donde las motocicletas siguen siendo el vehículo con mayor participación tanto en los accidentes como en las muertes y lesiones registradas en lo que va del presente año.