El pelotero Isaías Tejeda y su equipo abandonaron el Hotel Chipi's el domingo por la noche, tras jugar un partido en La Guaira, sin imaginar que tres días después la estructura de concreto sucumbiría por los dos terremotos que destruyeron parte de Venezuela.

El dominicano jugaba con los Guerreros de Lara en la Liga Mayor de Béisbol Profesional y el calendario del torneo lo llevó a hospedarse en dos de los hoteles que posteriormente colapsaron: el Chipi's y el Eduard's.

Además de su propia experiencia, Tejeda cuenta que otro dominicano, de los cerca de 40 contratados por los equipos de la liga, se salvó por segundos de morir bajo los escombros del Hotel Chipi's. El pelotero se dirigía al sexto piso cuando el ascensor se detuvo en el lobby al comenzar el temblor. Aprovechó para salir del edificio justo antes de que ocurriera la tragedia.

"Gracias a Dios no estuve, pero sí estuvimos unos días antes. Jugamos desde el jueves de la semana pasada hasta el domingo en La Guaira", narra.

No era la primera vez que Tejeda se hospedaba en el Hotel Chipi's. En mayo permaneció allí durante casi un mes, cuando jugó para los Delfines de La Guaira.

La hora de los terremotos

Cuando ocurrieron los terremotos, el dominicano disputaba un partido contra los Caciques de Distrito en Barquisimeto. El encuentro llevaba apenas unos minutos de iniciado. Él ya había bateado y estaba en primera base.

"Yo escuché un murmullo detrás del home y vi que los cristales comenzaron a moverse. Ahí dije: 'Aquí está pasando algo'. Después supimos que era un terremoto. Reanudamos el juego, pero cuando se conoció lo que estaba ocurriendo en La Guaira y Caracas, el partido fue suspendido", relata.

Hoy, varios días después del terremoto, Tejeda recuerda aquel momento con temor.

"Yo creo que esa es una de las cosas a las que más temo en la vida. Tú no sabes a qué hora va a ocurrir, si de día, si de noche, si estarás durmiendo, donde estés. Eso no avisa", afirma.

En Barquisimeto la intensidad del temblor fue menor y prácticamente no se registraron daños materiales. La ciudad está ubicada a unos 360 kilómetros de Caracas.

Tras el terremoto, Tejeda fue trasladado hasta un avión de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana que había llevado ayuda humanitaria y que, en el viaje de regreso, evacuó a un grupo de dominicanos. Llegó al país pasadas las 2:00 de la madrugada del domingo 28 de junio.

Durante el trayecto hacia la aeronave no alcanzó a ver la magnitud de los daños provocados por los terremotos en La Guaira y Caracas.

El pelotero asegura que le debe a Venezuela gran parte de su desarrollo en el béisbol profesional, donde ha jugado para distintas organizaciones y ha construido muchas amistades.

Fin de la temporada

Varios de los diez equipos que disputaban el torneo de verano han informado, a través de sus redes sociales, sobre la muerte de familiares y cónyuges de algunos de sus jugadores, al tiempo que han expresado sus condolencias.

La Liga Mayor de Béisbol Profesional también anunció la suspensión definitiva de la temporada 2026 y aseguró que honrará los compromisos económicos asumidos con los equipos para que estos puedan cumplir con sus obligaciones contractuales con jugadores y trabajadores.

El comunicado fue firmado por Arturo Gerardo Cupido Peraza, presidente de la entidad.