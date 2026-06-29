El director del Hospital Traumatológico Docente Universitario Dr. Darío Contreras, Andy de León, informó este lunes sobre el fallecimiento de Marilenny Cuello, de 45 años, quien permanecía ingresada desde el pasado lunes en la Unidad de Cuidados Intensivos tras resultar gravemente herida en el estacionamiento del centro sanitario.

De acuerdo con el doctor, la paciente presentaba una herida por arma de fuego en la zona II del cuello, además de una fractura abierta tipo III en la mano y el antebrazo derecho.

"Lamentablemente debemos informar al pueblo dominicano que nuestra paciente, que tenía ya varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos, en el día de ayer falleció", expresó De León.

El director del centro de salud explicó que la paciente sufrió un shock hipovolémico, complicación que finalmente provocó su muerte.

Asimismo, indicó que el personal médico realizó todos los esfuerzos posibles para preservar su vida y manifestó la solidaridad del hospital con los familiares de la víctima.

"El Hospital Traumatológico Docente Universitario Dr. Darío Contreras se une al lamentable hecho que hizo perder la vida a esta paciente. Nos unimos a la pena de sus familiares y, de parte de nuestro hospital, hicimos todo lo humanamente posible", concluyó.

Sobre el incidente

En la madrugada del pasado lunes 22 de junio, Cuello se presentó en la Emergencia del Darío Contreras buscando cura tras haber sufrido un accidente de tránsito.

A su salida, fue impactada por una bala, disparada por el señor Tony Vallejo, quien asesinó a su expareja, Nancy García, en el estacionamiento del hospital.

En declaraciones anteriores, la familia de Cuello aseguró que Nancy y Marilenny no se conocían y que el disparo recibido fue fortuito.