Al menos siete viviendas resultaron afectadas por un incendio registrado la noche de ayer domingo en el distrito municipal de Buena Vista, en Jarabacoa.

Las autoridades informaron que el siniestro no dejó víctimas mortales ni personas lesionadas.

El fuego provocó una amplia movilización de los organismos de socorro, cuyos integrantes trabajaron durante varias horas hasta lograr controlar las llamas e impedir que se propagaran a otras viviendas cercanas.

De acuerdo con las evaluaciones preliminares, las pérdidas materiales son cuantiosas.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio.

Técnicos de los organismos de rescate, junto a agentes de la Policía Nacional, investigan las circunstancias del hecho.

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Otro fuego

En las últimas horas se han registrado varios incendios en distintas localidades de la región Norte del país, dejando cuantiosas pérdidas materiales. Entre los casos más recientes figura el ocurrido durante el fin de semana en Santiago, donde un incendio destruyó una vivienda y causó daños a otras dos.