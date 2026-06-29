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incidente Guachupita
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Hombre intenta entrar a casa de expareja tras enterarse que tiene novio; motoristas intervienen

El actual compañero sentimental de la mujer informó que, luego del incidente, acudió junto a ella a la Fiscalía para presentar una denuncia

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    Hombre intenta entrar a casa de expareja tras enterarse que tiene novio; motoristas intervienen
    Incidente en Guachupita genera tensión tras hallazgo de exesposo con nuevo compañero sentimental. (FUENTE EXTERNA)

    Momentos de tensión se vivieron en el sector Guachupita, en el Distrito Nacional, luego de que un hombre tratara de irrumpir en la vivienda de su expareja, donde se encontraba el actual novio de la mujer, situación que provocó un altercado y la intervención de la Policía Nacional.

    Según informaciones recopiladas por Diario Libre en el lugar, el hombre llegó a la residencia con la intención de enfrentar al actual compañero sentimental de la mujer.

    Al ser consultados, varios motociclistas que acudieron al lugar explicaron que intervinieron para impedir que el hombre agrediera al novio, por lo que se mantuvieron protegiéndolo hasta la llegada de los agentes policiales.

    Acciones policiales

    Miembros de la Policía Nacional acudieron a la vivienda para mediar en el conflicto y evitar que la situación pasara a mayores. No se reportaron personas heridas durante el incidente.

    • En declaraciones ofrecidas posteriormente, el hombre que se encontraba dentro de la vivienda aseguró que mantiene una relación con la mujer desde hace aproximadamente un mes y que ella había terminado su relación anterior hace dos meses.

    Asimismo, afirmó que la vivienda donde ocurrió el incidente pertenece a su pareja y que, tras lo sucedido, ambos acudieron a la Fiscalía a presentar una denuncia contra el excompañero sentimental de la mujer.

    Videos del incidente circularon ampliamente en redes sociales y generaron numerosas reacciones entre los usuarios.

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       Periodista y locutora. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Desde 2016 ha trabajado en diversos medios de comunicación, entre ellos El Pregonero y El Nuevo Diario.