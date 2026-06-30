Propietarios de centros nocturnos denuncian cierres ilegales de comercios

El presidente de la Udcend, Junior González (izq.), junto a Julio López , miembro del gremio, durante la convocatoria realizada este martes frente al Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

La Unión Dominicana de Centros Nocturnos de Diversión (Udcend), denunció este martes que propietarios y empleados del sector continúan siendo víctimas de presuntos atropellos por parte de las autoridades, debido al cierre "ilegal" de discotecas, bares, terrazas, centros de licor y otros establecimiento de diversión.

Durante una convocatoria frente al Palacio Nacional, representantes de la organización hicieron un llamado al presidente Luis Abinader, para que atienda sus reclamos y disponga el cese de los operativos que aseguran, han provocado pérdidas millonarias.

Junior Gónzalez, presidente del gremio, explicó que hace aproximadamente cuatro días hicieron el depósito de documentos al Palacio Presidencial en el que detallan el "impacto económico que enfrentan el sector nocturno" debido al manejo de las autoridades.

"Nosotros le llevamos todos esos documentos al señor presidente hacen más o menos cuatro días y todavía no tenemos ninguna respuesta" declaró.

Asimismo, rechazó las declaraciones ofrecidas por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, sobre supuestos acercamientos con propietarios de centros nocturnos.

Convocatoria aplazada

Aseguraron que han enviado varias comunicaciones solicitando una reunión, pero que aún no han sido recibidos.

"No estamos aquí para enfrentar a la justicia ni para que nos vean como enemigos. Queremos que nos consideren aliados", expresó.

Aunque la organización tenía previsto realizar la manifestación en el día de hoy frente al Palacio Nacional, decidieron posponerla en solidaridad con las víctimas de los recientes terremotos registrados en Venezuela. Aplazando la manifestación para el próximo martes 28 de julio del mismo año.