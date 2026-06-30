Muere joven de 20 años tras presunta violación sexual grupal en Azua

Una joven de 20 años falleció la noche del domingo mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Regional Taiwán, en la provincia Azua, tras haber sido presuntamente víctima de una violación sexual múltiple, según denunciaron sus familiares.

La hoy occisa fue identificada como Marielis Yoanna Beltré Féliz, residente en la comunidad de Majagual, municipio Peralta.

De acuerdo con la versión ofrecida por sus familiares, el hecho ocurrió el pasado domingo 21 de junio, cuando la joven salió de su vivienda con la intención de comprar toallas sanitarias y, presuntamente, fue interceptada por cuatro hombres.

Sus parientes aseguran que la joven fue agredida sexualmente y que, además, los atacantes le provocaron graves lesiones al introducirle un objeto por sus genitales.

Tras el incidente, Beltré Féliz fue trasladada al Hospital Regional Taiwán, donde permaneció ingresada bajo cuidados médicos hasta fallecer la noche del domingo 28 a consecuencia de las lesiones que presentaba, según indicaron sus allegados.

La mañana de ayer, lunes, su cuerpo fue trasladado a su comunidad natal para la realización de los actos fúnebres.

El mismo día que ocurrió el hecho, el padre de la joven, Luis Antonio Feliz, acudió a la Fiscalía de Azua para presentar formal querella contra los cuatro presuntos responsables, sin embargo, este asegura que su hija no reconoció a sus agresores. Hasta el momento, las autoridades no han revelado sus identidades con el fin de no afectar el curso de las investigaciones.

Acciones oficiales

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que el caso continúa bajo investigación y que las autoridades esperan los resultados de la autopsia para establecer la causa de la muerte.

"Por el momento, eso está pendiente a los resultados de la autopsia. Lo que te puedo decir es que la Policía, sus distintos estamentos han asumido las investigaciones", expresó Pesqueira.

El portavoz explicó que los investigadores entrevistarán a los familiares de la víctima, principalmente al padre, quien fue la persona que la trasladó al Hospital Taiwán tras presentar sangrado y dolor vaginal.

"Lamentablemente la joven falleció antes de ser entrevistada. Vamos a darle seguimiento con la mayor rigurosidad posible para esclarecer ese caso", agregó.