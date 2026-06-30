Joven de 18 años muere en accidente durante presunta carrera ilegal de motocicletas en Santiago

Fotografía de una carrera clandestina utilizada para fines ilustrativos. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Un joven de 18 años falleció la noche de ayer martes tras verse involucrado en un accidente de tránsito mientras presuntamente participaba en una carrera ilegal de motocicletas en la avenida Joaquín Balaguer, en el tramo Santiago-Navarrete.

La víctima fue identificada por las autoridades como Miguel Santos.

De acuerdo con versiones ofrecidas por sus familiares, el joven participaba en una competencia utilizando una motocicleta prestada.

Antonio Santos, padre del fallecido, relató que fue notificado del accidente alrededor de las 8:30 de la noche de ayer lunes 29 de junio.

Explicó que, según la información que recibió, su hijo impactó contra una guagua, cuyo conductor abandonó la escena tras el hecho.

Denuncias sobre carreras

Las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre las circunstancias del accidente ni han informado si han identificado al conductor del vehículo involucrado.

Usuarios de la avenida Joaquín Balaguer han denunciado en reiteradas ocasiones la realización de carreras ilegales de motocicletas en esa vía, así como en otros puntos de la provincia, entre ellos la Circunvalación Norte y la entrada de la autopista Duarte.

Según las denuncias, estas competencias son convocadas abiertamente a través de redes sociales y mueven importantes sumas de dinero en apuestas.

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