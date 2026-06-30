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Marilenny Cuello
Marilenny Cuello

"¿Y sus hijos, dónde van a quedar?": preocupación de madre de mujer muerta en tiroteo en el Darío

El velatorio se realizó en el sector Los Tres Brazos, Santo Domingo Este

  • Claudia Fernández - Twitter
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¿Y sus hijos, dónde van a quedar?: preocupación de madre de mujer muerta en tiroteo en el Darío
Marilenny Cuello falleció a los 45 años dejando a tres hijos en la orfandad. (FUENTE EXTERNA)

Tres hijos quedaron en la orfandad tras la muerte de Marilenny Cuello, la mujer de 45 años que falleció el pasado domingo luego de permanecer siete días hospitalizada por el disparo que recibió en el cuello el pasado 22 de junio en el parqueo del Hospital Traumatológico Darío Contreras cuando el sargento Tony Vallejo baleó a su expareja Nancy Gálvez Sánchez, quien perdió la vida en el acto.

Este martes, familiares y amigos le dieron el último adiós a Cuello entre lágrimas y reclamos de justicia.

El velatorio se realizó en el sector Los Tres Brazos, Santo Domingo Este, y posteriormente sus restos fueron sepultados en el cementerio Cristo Redentor.

En medio del dolor, su madre, María Pimentel, pidió al presidente de la República, Luis Abinader, que el caso no quede impune y expresó su preocupación por el futuro de los hijos de Marilenny.

"¿Y sus hijos, dónde van a quedar? ¿Dónde vamos a llegar nosotras, las mujeres? Presidente, por favor, ayúdeme, que eso no se quede impune. Me mataron a mi niña", dijo inmersa en llanto.

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Infografía
María Pimentel, madre de Marilenny Cuello. (FUENTE EXTERNA)

Una tía de la víctima recordó que Marilenny no tenía ninguna relación con el conflicto que terminó con su vida y que simplemente se encontraba en el lugar equivocado.

"Porque mi sobrina no estaba allá porque ella andaba en otras cosas. Ella fue por Emergencia a ponerse un yeso y saliendo de la Emergencia se le pega ese tiro por ese desalmado, tirando tiros así, a lo loco", expresó.

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Sus familiares la describieron como una madre trabajadora y dedicada, y aseguraron que no cesarán en su reclamo hasta que el responsable sea condenado con todo el peso de la ley.

Cuello falleció a las 9:43 de la noche del pasado domingo 28 a causa de un shock hipovolémico, según explicó el propio director del Darío Contreras, Andy de León.

  • Además de la herida por arma de fuego en la zona II del cuello, presentaba una fractura abierta tipo III en la mano y el antebrazo derecho.

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Periodista, graduada de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) con honor Summa Cum Laude. Posee un máster en Comunicología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Amante de los viajes, la moda y la música en vivo.