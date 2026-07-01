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incendio viviendas Jarabacoa
incendio viviendas Jarabacoa

VIDEO | Una deuda de RD$6,000 habría desatado el incendio que consumió siete viviendas en Jarabacoa

El fuego se originó cuando el detenido prendió fuego a un colchón debido a una deuda de RD$6,000, propagándose rápidamente

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook

Un ciudadano haitiano fue apresado por miembros de la Policía Nacional, acusado de provocar el incendio que destruyó siete viviendas en el distrito municipal Buena Vista, en el municipio de Jarabacoa, provincia La Vega.

El extranjero detenido fue identificado como Jean Louis.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el haitiano fue capturado la noche de ayer, martes, tras varios días de labores de inteligencia y seguimiento.

Las autoridades informaron que el arresto se produjo en el paraje Cruz de Cuaba, perteneciente al municipio de Tireo, luego de recorrer varias comunidades y zonas boscosas con la intención de evadir a la justicia.

El fuego ocurrió el pasado domingo 28 de junio en una zona rural de Buena Vista.

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Las pericias oficiales

Según la versión ofrecida por los investigadores, el detenido habría provocado el incendio al prender fuego a un colchón dentro de una vivienda, presuntamente porque una mujer le adeudaba RD$6,000. Las llamas se propagaron rápidamente hacia las casas cercanas, destruyendo un total de siete viviendas.

  • El siniestro no dejó personas lesionadas, pero sí cuantiosas pérdidas materiales para las familias afectadas.

El imputado será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas para ser sometido a la justicia por los hechos que se le atribuyen.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.