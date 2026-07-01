La Fundación Vida Sin Violencia alertó este miércoles sobre un repunte de los feminicidios íntimos en el país, al registrar 47 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas durante el primer semestre de 2026, un 74 % más que los 27 casos documentados en el mismo período del año pasado.

Más allá del aumento de los casos, la organización llamó la atención sobre las consecuencias que deja esta violencia ante el reporte de 68 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos.

De acuerdo con las estadísticas de la organización 38 de las víctimas fueron asesinadas dentro de sus hogares, el lugar donde, en teoría, debían estar más seguras.

Durante una rueda de prensa, la presidenta de la fundación, Yanira Fondeur, afirmó que las cifras reflejan la necesidad de reforzar las políticas de prevención y los mecanismos de protección para las mujeres que viven situaciones de violencia.

"No comparecemos para competir con las cifras oficiales ni para señalar culpables. Queremos visibilizar una tragedia nacional y proponer soluciones concretas", expresó.

El informe también revela que 33 de las víctimas tenían menos de 35 años. Además, tres eran menores de edad, tres estaban embarazadas y tres eran de nacionalidad haitiana.

Las provincias con mayor incidencia fueron Santo Domingo, con 13 casos; el Distrito Nacional, con siete, y La Altagracia, con cinco. De acuerdo con la fundación, mayo fue el mes con más feminicidios íntimos del semestre.

En cuanto a los agresores, la entidad informó que 11 se suicidaron después de cometer los asesinatos. En 19 casos se utilizaron armas de fuego y en otros 19 armas blancas. Dos de los agresores pertenecían a la Policía Nacional y otros dos a las Fuerzas Armadas.

Más de 500 en seis años

Fondeur indicó que los registros de la organización suman 511 feminicidios íntimos desde 2020, una violencia que, según sus estadísticas, ha dejado 473 niños, niñas y adolescentes huérfanos.

Ante ese panorama, la fundación presentó ocho propuestas para fortalecer la respuesta del Estado, entre ellas mejorar la protección de las mujeres que denuncian violencia, actualizar la Ley 24-97, incorporar la educación en igualdad y resolución pacífica de conflictos en las escuelas, crear un registro nacional de huérfanos por feminicidio y establecer una Mesa Nacional de Prevención del Feminicidio.

Aunque valoró las iniciativas anunciadas por el Ministerio de la Mujer para ampliar las campañas de sensibilización, la organización sostuvo que el incremento de los feminicidios requiere medidas de mayor impacto para evitar que más mujeres sean asesinadas por sus parejas o exparejas.