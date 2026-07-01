"Solo quería seguir estudiando": familiares recuerdan a joven fallecida tras presunta agresión sexual en Azua

La joven fue velada la mañana de este martes en la comunidad que la vio nacer y crecer, en el paraje Cascajal, de Majagual, municipio de Azua de Compostela, rodeada de familiares, amigos y vecinos. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Bajo una capa de cemento recién vertido descansa el cuerpo de Marielis Yoanna Beltré Féliz, la joven de 20 años que murió el pasado domingo en el Hospital Regional Taiwán, luego de ser presuntamente atacada y violada por cuatro hombres en la provincia Azua.

Nacida y criada en el paraje Cascajal, de Majagual, Marielis se había mudado hace alrededor de cuatro años junto a sus padres y dos hermanos al sector La Bombita, en el municipio cabecera Azua de Compostela, debido al trabajo de su padre.

Un tío del padre de Marielis, Luis Félix, la describió como una joven ejemplar, respetuosa y dedicada a sus estudios.

"Una persona excepcional. No se metía con nadie. No se le veía ningún movimiento de na", expresó Félix a Diario Libre.

Según relató, Marielis se había graduado de bachiller hacía tres o cuatro años y se encontraba reuniendo la documentación necesaria para ingresar a la universidad y continuar su formación académica.

"Ella terminó el bachiller y estaba dispuesta a seguir sus estudios. Y mire que problema le pasó. Ahora consiguió la cédula y mire que problema le pasa", narró aún impresionado por la muerte de la joven.

"Fue una persona excepcional, a nadie le faltó al respeto. Con nadie se puso nunca".

La joven fue velada la mañana de este martes en la comunidad que la vio nacer y crecer, rodeada de familiares, amigos y vecinos.

"Esto estaba repleto", dijo Luis bajo una carpa blanca, mientras observaba a su alrededor, quienes aún quedan presentes frente a su casa, el barrio en el creció Marielis.

Sus restos fueron sepultados a las 10:00 de la mañana en el cementerio de Majagual.

Tras las honras fúnebres, sus padres, Luis Antonio Féliz y Josefina Beltré, fueron retenidos por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

Como parte del proceso investigativo, ambos fueron trasladados a la Fiscalía de Azua para ser entrevistados.

Luis Félix pidió a las autoridades que se haga justicia y que los responsables sean sometidos a la acción de la justicia.

"La vida es una tómbola, cuando uno creo que está en su apojeo de florecer, viene algo y lo destruye todo", lamentó Féliz al referirse a la muerte de Marielis.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/whatsapp-image-2026-06-30-at-83924-pm-d332c481.jpeg Luis Félix,tío del padre de Marielis. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Lo que se sabe del caso

Marielis Yoanna Beltré Féliz, de 20 años, falleció tras ser presuntamente víctima de una violación sexual múltiple ocurrida el pasado 21 de junio en Majagual, Azua.

De acuerdo con los datos preliminares, la joven habría sido atacada por cuatro hombres mientras compraba toallas sanitarias, sufriendo graves lesiones.

Fue ingresada en el Hospital Regional Taiwán, donde permaneció recibiendo atenciones médicas hasta su fallecimiento el 28 de junio.

Su padre presentó una querella ante las autoridades, aunque, según las informaciones disponibles hasta el momento, la joven no logró identificar a sus agresores.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y espera los resultados de la autopsia para determinar la causa de la muerte, mientras continúa entrevistando a familiares y personas cercanas para esclarecer los hechos.