Deslizamiento de vehículo deja siete heridos en la carretera Verón–Otra Banda

Personal de asistencia durante el accidente de tránsito en la carretera Verón–Otra Banda, próximo a la gomera de Vallegina. ( FUENTE EXTERNA )

Siete personas resultaron heridas la madrugada de este martes luego de que el vehículo en el que viajaban sufriera un accidente por deslizamiento en la carretera Verón–Otra Banda, próximo a la gomera de Vallegina, en la provincia La Altagracia.

De acuerdo con informaciones preliminares, el accidente ocurrió alrdededor de las 12:15 de la madrugada, cuando un vehículo Kia, color rojo, se deslizó mientras transitaba en dirección este-oeste. Las circunstancias que provocaron el hecho son investigadas por las autoridades.

Los siete ocupantes del vehículo fueron auxiliados por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y trasladados a un centro médico, donde recibieron atenciones médicas por las lesiones sufridas.

¿Quiénes son los lesionados?

Los afectados fueron identificados como Stanislao Vargas Santana, de 57 años; Paola Salas Berroa, de 28; Érica Peralta, de 26; Maichel Stensi Reynoso Lugo, de 20; Yenifer Mercedes Peralta, de 38; Erica Rafaelina Peralta Marte, de 26, y Arelis Guzmán, de 45 años.

Al momento del accidente, las víctimas viajaban como pasajeros del vehículo, cuyo conductor aún no había sido identificado por las autoridades.

El caso es investigado por miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para establecer las circunstancias en que se produjo el accidente.