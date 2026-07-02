Extraditan a una dominicana acusada de traficar metanfetaminas a Estados Unidos

Emely Paredes Sosa, de 38 años, fue entregada a oficiales estadounidenses en el AILA para su extradición hacia Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades informaron este jueves sobre la extradición hacia Estados Unidos de una mujer de nacionalidad dominicana acusada de traficar metanfetaminas en el territorio estadounidense.

Se trata de Emely Paredes Sosa, de 38 años, quien fue trasladada por unidades especiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) al Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA).

La mujer, fue entregada a oficiales estadounidenses que la custodiaron en un vuelo comercial con destino a ese país para que responda por las acusaciones en su contra.

De acuerdo con las autoridades, Paredes Sosa era requerida por un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que la acusa de asociación delictuosa para distribuir y poseer 500 gramos o más de mezclas y sustancias que contienen una cantidad detectable de metanfetaminas, sus sales e isómeros, en violación al Código de Estados Unidos.

Arresto en La Vega

La extradición se realizó en cumplimiento del decreto 405-26. La mujer había sido arrestada en febrero de 2026 durante un operativo de búsqueda y captura efectuado en el sector Palmarito, provincia La Vega.

La Procuraduría General de la República (PGR) y la DNCD informaron, mediante una nota de prensa, que el proceso de extradición contó con la colaboración del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), como parte de la cooperación continua entre ambos países en la localización y captura de prófugos internacionales.