Entre la esperanza y la incertidumbre transcurren seis meses sin rastro de Brianna Genao

La niña Brianna Genao, quien permanece desaparecida desde el 31 de diciembre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Han transcurrido poco más de seis meses desde la desaparición de Brianna Genao en la comunidad de Barrero, en el municipio de Imbert, provincia Puerto Plata, sin que las autoridades hayan esclarecido qué ocurrió con la niña de tan solo tres años.

Mientras la investigación continúa sin resultados públicos, su familia sobrelleva la angustia entre la esperanza de encontrarla con vida y la incertidumbre que provoca la falta de respuestas, una espera que también ha marcado a toda la comunidad.

Durante el tiempo que la niña ha permanecido desaparecida, su madre, Yessica González, ha convertido las redes sociales en su principal plataforma para mantener vigente el reclamo de justicia y exigir que el caso no caiga en el olvido.

Su publicación más reciente muestra un afiche conmemorativo con el mensaje "Seis meses sin Brianna", acompañado de las frases "No dejamos de buscarte" y "No perdemos la esperanza de encontrarte", además del hashtag #JusticiaParaBrianna.

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"Estamos como en un stop"

Mientras que en la comunidad de Barrero, Ana Núñez, tía de la niña, relató que recientemente representantes de organismos de seguridad del Estado regresaron al lugar para realizar nuevas diligencias. Indicó que las autoridades no ofrecieron a la familia información sobre los resultados de esas nuevas actuaciones.

"Ellos andaban buscando a la niña", expresó, pero lamentó que nadie les informara qué motivó el nuevo operativo.

La mujer explica que la desaparición de la pequeña ha cambiado por completo la vida de la familia.

"No hemos tenido tranquilidad. Uno no sabe nada de esa niña y eso no es fácil", señaló.

Los tíos investigados

Desde el inicio del caso, las autoridades investigaron a Rafael Rosario Núñez, conocido como "Papito", de 52 años, y. Reyes Rosario Núñez, de 43 años, tíos abuelo de Brianna. Durante un largo período, ambos hombres permanecieron bajo vigilancia de las autoridades, luego de que presuntamente confesaran haber enterrado el cuerpo de la menor. Sin embargo, sus familiares vecinos sostienen que nunca tuvieron responsabilidad alguna en la desaparición de la niña.

Sostienen que la presunta confesión habría sido obtenida bajo tortura e insisten en que ambas personas fueron víctimas de maltratos por parte de los investigadores.

Ana Núñez afirma que ambos permanecieron durante meses prácticamente confinados en la vivienda, bajo custodia policial.

Según dijo, la vigilancia fue retirada hace apenas una semana y ahora intentan retomar sus labores realizando trabajos ocasionales para sostener a su madre.

También criticó que, a su juicio, las autoridades intentaron centrar la investigación en la familia materna.

Según su percepción, así como la de la mayoría de lugareños, alguien sacó a la niña de la comunidad.

"Para mí la sacaron de aquí", sostiene la tía.

De su lado, la bisabuela de la niña, Irina Núñez, también cree que la niña fue sacada del lugar donde desapareció.

Mientras tanto, insiste en que sus hijos, quienes fueron señalados al inicio del caso, son inocentes.

Un pueblo marcado por la desaparición

La desaparición de Brianna Genao también ha dejado profundas secuelas en Barrero, una comunidad rural donde los niños jugaban libremente.

"Desde ese día no dejo a mis hijos solos ni un solo minuto cuando juegan en el patio", expresó una madre de tres menores de edad residente en el sector, quien pidió mantener su identidad en reserva.

Otra vecina, quien también solicitó mantener su identidad en el anonimato, explicó que la comunidad perdió la tranquilidad desde el 31 de diciembre de 2025, cuando la menor fue reportada como desaparecida.

Asegura que ha disminuido la llegada de visitantes por el temor que generó el caso.

"Eso nos ha dejado desconcertados. Aquí ya no hay felicidad como antes", comentó.

Desaparición Brianna Genao es una niña de tres años que desapareció el 31 de diciembre de 2025 en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, mientras se encontraba de vacaciones con familiares maternos. Las autoridades desplegaron operativos de búsqueda durante varios meses. Sin embargo, hasta la fecha no se ha logrado establecer el paradero de la menor de edad ni esclarecer las circunstancias de su desaparición.