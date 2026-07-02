Un incendio redujo a escombros la histórica sede de la Logia Restauración No. 11, ubicada en el malecón de la provincia Puerto Plata, provocando la pérdida de una de las edificaciones patrimoniales más emblemáticas de la Novia del Atlántico.

El siniestro movilizó a unidades de los cuerpos de bomberos de Puerto Plata, Luperón, Guananico, Imbert, Altamira, Montellano y Sosúa, cuyos integrantes trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras edificaciones.

El vocero del Cuerpo de Bomberos de Puerto Plata, Rafael Messón, informó que el origen del incendio continúa bajo investigación.

La intensidad del fuego se debió, en gran medida, a que la mayor parte de la edificación estaba construida en madera, incluido el piso y la estructura superior, explicó el funcionario.

Indicó que únicamente el núcleo central era de concreto, por lo que prácticamente todo el inmueble fue consumido por las llamas.

"Fue más que fuerte", expresó el vocero al describir el incendio, al lamentar además la pérdida del patrimonio histórico que albergaba el edificio.

Pérdida de documentos históricos

Las llamas consumieron libros y documentos de incalculable valor histórico, considerados parte fundamental de la memoria institucional y del patrimonio documental de la provincia.

El edificio, inaugurado hace más de un siglo, era considerado una de las construcciones históricas más representativas del centro de Puerto Plata.

La Logia Restauración No. 11 ha desempeñado durante décadas un papel relevante en la vida cívica, social y cultural de la provincia.

Las autoridades trabajan desde el miércoles para determinar las causas que provocaron el incendio.