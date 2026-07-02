Los vecinos de Francisco Antonio Reyes Plasencia aún no salen del asombro tras su violenta muerte. El “Pony”, como era conocido el hombre de 56 años en el sector Pueblo Nuevo, del municipio Los Alcarrizos, fue hallado sin vida la tarde del lunes 29 de junio en la habitación de su residencia, en circunstancias que se mantienen todavía bajo investigación.

Por la muerte del hombre, quien vivió toda su vida en esa populosa comunidad, hay cuatro personas detenidas, entre ellas tres adolescentes, mientras las autoridades continúan la búsqueda de un quinto joven que presuntamente participó en el homicidio. Según vecinos del sector, todos los involucrados conocían a la víctima.

Así lo afirmó Andrés Ramón, quien aseguró a reporteros de Diario Libre que los implicados solían compartir con Reyes Plasencia en su vivienda y en el negocio de alquiler de consolas de videojuegos que había abierto hace menos de un mes, luego de regresar de los Estados Unidos, donde viaja con frecuencia.

Según relató, el cuerpo de la víctima fue encontrado por un cuñado y un sobrino pasadas las 6:00 de la tarde del lunes, después de que dejaran de tener contacto con él. Explicó que, al ingresar a la vivienda, lo hallaron sobre la cama y con lesiones visibles en el cuello y la frente. Vivía solo.

“Lo encontraron con las manos para adelante, un pantalón corto y sin franela”, precisó.

Una persona respetuosa

Julio Núñez, amigo y vecino de Francisco, aseguró que la víctima era una persona apreciada en la comunidad y que nunca tuvo conflictos con los residentes del sector.

"Todo el mundo lo quería... era una persona muy buena gente, muy amable", expresó.

Asimismo, afirmó que el occiso mantenía una relación de confianza tanto con los jóvenes implicados en su muerte como con otros del barrio, a quienes, según sus palabras, les brindaba ayuda y alimentos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/whatsapp-image-2026-07-02-at-101641-am-e962fa5f.jpeg A tres días de su muerte, el local donde Francisco Reyes Plasencia tenía su negocio de videojuegos permanece cerrado. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

“Era una persona sin hambre”, afirmó Núñez, quien también lo recordó como un hombre trabajador y respetuoso.

Ramón Flores, otro residente de la comunidad, también describió a la víctima como una persona tranquila y querida, que nunca se vio involucrado en peleas o conflictos.

Al lamentar su muerte, Flores, quien aseguró conocer a Francisco desde que este tenía ocho años, exhortó a los padres a fortalecer la supervisión de sus hijos para evitar que se vean involucrados en hechos delictivos o situaciones lamentables.

Pesquisas policiales

Las investigaciones sobre la muerte de Francisco Antonio Reyes Plasencia son realizadas de manera conjunta por la Policía Nacional y el Ministerio Público (MP). De acuerdo con el acta de levantamiento del cadáver, el hombre falleció a causa de múltiples traumatismos craneoencefálicos. Mediante un comunicado de prensa, el vocero del cuerpo del orden, Diego Pesqueira, detalló que las entrevistas a los menores de edad involucrados se desarrollan conforme a los protocolos establecidos y con la participación de sus padres o tutores. La Policía también informó que fue recuperado el vehículo Mazda color gris que había sido sustraído del lugar del hecho, elemento que, según la institución, ha contribuido a ampliar las pesquisas y avanzar en la identificación de los responsables.