Accidente entre motocicleta y automóvil deja dos fallecidos en Santiago

Dos personas fallecieron en accidente entre motocicleta y automóvil en Santiago ( FUENTE EXTERNA )

Dos personas fallecieron y una adolescente resultó herida en un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este viernes en la autopista Joaquín Balaguer, a la altura del cruce de Estancia del Yaque, en el municipio de Navarrete, provincia Santiago.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Rosario Santos, de 53 años, y la niña Britany Gil Minier, de un año de edad.

El adulto falleció en el lugar del accidente y la menor de edad mientras recibía atenciones médicas en el hospital municipal Napier, de Villa González.

En el hecho también resultó lesionada una adolescente de 16 años, cuyo nombre se omite por asuntos legales.

Detalles del accidente

De acuerdo con el informe preliminar de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), e l accidente se produjo alrededor de las 3:20 de la tarde cuando una motocicleta , conducida por Rosario Santos , colisionó con un Chevrolet Corvette , color negro, placa A750049.

El automóvil era conducido por Nicolás del Sol Díaz Jiménez, de 32 años, quien resultó ileso.

Investigación en curso

Las circunstancias en que ocurrió el accidente son investigadas por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre.