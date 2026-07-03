Un cortocircuito provocado por palomas habría sido la causa del incendio que redujo a escombros la histórica sede de la Logia Restauración No. 11, ubicada en el malecón de la provincia Puerto Plata.

Así lo informó el intendente del Cuerpo de Bomberos de Puerto Plata, Diógenes Mercado, quien explicó que el informe técnico será entregado de manera oficial en las próximas horas, luego de completar la documentación del expediente.

De acuerdo con Mercado, el origen del fuego estuvo relacionado con un cortocircuito en una instalación eléctrica antigua, presuntamente ocasionado por palomas que habían construido un nido sobre el tendido eléctrico del edificio.

"Eso está lleno de palomas y los cables de electricidad son bastante viejos. Parece que las palomas, al hacer un nido arriba, pegaron los cables", explicó el oficial.

El siniestro ocurrió la tarde del pasado miércoles uno de julio.

Operativo de emergencia

El incendio movilizó a unidades de los cuerpos de bomberos de Puerto Plata, Luperón, Guananico, Imbert, Altamira, Montellano y Sosúa, cuyos integrantes trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a edificaciones cercanas.

La intensidad del siniestro se vio favorecida por el hecho de que gran parte de la edificación estaba construida en madera, incluyendo el piso y la estructura superior, mientras que sólo el núcleo central era de concreto.

Las llamas consumieron por completo el inmueble, así como libros y documentos de incalculable valor histórico que formaban parte de la memoria institucional de la logia y del patrimonio documental de Puerto Plata.

La Logia Restauración No. 11, inaugurada hace más de un siglo, era considerada una de las edificaciones patrimoniales más emblemáticas de la llamada Novia del Atlántico.