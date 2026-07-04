El director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, expresó sus condolencias a los familiares del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, quien falleció tras resultar herido de bala durante una actuación policial ocurrida en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/whatsapp-image-2026-07-04-at-113722-am-5344863e.jpeg Darlin Enmanuel Mercado Reyez, de 19 años, jovén ultimado por un agente policial en Herrera (FOTOGRAFÍA SUMINISTRADA POR FAMILIARES DEL HOY OCCISO)

En un gesto de solidaridad y respeto, el mayor general Cruz Cruz sostuvo un encuentro con el señor Noel Mercado Pérez, padre del joven fallecido, a quien manifestó personalmente el pesar de la institución y le reiteró el firme compromiso de que este lamentable hecho no quedará impune.

"Lamentamos profundamente esta irreparable pérdida. Este es un hecho que nos duele a todos y que nunca debió ocurrir. Se trata de una actuación inaceptable, y el responsable ya se encuentra a disposición de la justicia para responder por sus actos", expresó el director general de la Policía Nacional.

El alto oficial afirmó que espera que el proceso judicial concluya con una sanción ejemplar para el cabo José Francisco Moreta Heredia.

"Hoy estoy aquí no solo como director de la Policía Nacional, sino también como padre, para acompañarlo en su dolor. Quien cometió este hecho debe responder ante la justicia y recibir la máxima sanción que establezca la ley", manifestó.

El encuentro tuvo lugar en la dotación policial del sector Buenos Aires de Herrera, donde el mayor general Cruz Cruz escuchó a los familiares del joven y les reiteró el compromiso institucional con la transparencia, la rendición de cuentas, el respeto a los derechos ciudadanos y el fortalecimiento de una Policía cada vez más apegada a la ley y al servicio de la sociedad.

Muerte del joven genera consternación en Herrera

La muerte de Darlin Mercado Reyes provocó una ola de indignación en el sector Herrera. La noche del viernes, decenas de residentes salieron a las calles de La Cañada de Guajimía para exigir justicia, incendiando neumáticos, bloqueando vías y lanzando consignas en rechazo a la actuación del agente policial involucrado en el hecho.

El caso también generó reacciones de las principales autoridades del país. Tanto el presidente de la República, Luis Abinader, como la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmaron que se trató de un hecho desproporcionado y piden la pena máxima contra el agente.