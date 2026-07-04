Fue a sacarse cuatro muelas y terminó con lesiones permanentes tras ser operada por falso odontólogo

Una intervención odontológica que debía consistir en la extracción de cuatro muelas terminó convirtiéndose en una experiencia de dolor y secuelas permanentes para una mujer en La Vega, luego de que el procedimiento fuera realizado por un hombre que, según el Ministerio Público, ejercía la odontología de manera ilegal, sin contar con el exequatur que autoriza el ejercicio de la profesión.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 17 de enero , cuando la paciente acudió a un consultorio ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la calle Duarte de La Vega, donde fue evaluada y recibió una receta para autorizar, a través de su seguro médico, una cirugía de extracción de los cuatro terceros molares.

El procedimiento estuvo a cargo de Franklin José Almánzar Escarramán , de 51 años, quien, según las autoridades, ejercía la odontología sin la licencia oficial requerida.

Durante la intervención, el hombre le administró anestesia a la paciente y posteriormente le indicó que debía cortar el hueso porque, supuestamente, sus dientes eran de titanio. Acto seguido, comenzó a golpear la zona con instrumentos odontológicos.

Tras cuatro horas sin lograr extraer las piezas dentales, informó a la mujer que retiraría una de las muelas superiores. En medio del procedimiento, la paciente manifestó que sentía un intenso dolor, ante lo cual el ahora imputado le respondió que le aplicaría una anestesia general.

Lesiones permanentes

Lejos de mejorar, la mujer continuó presentando fuertes dolores e hinchazón en el rostro, por lo que decidió buscar una segunda opinión médica. Varios odontólogos que la evaluaron determinaron que presentaba daños en su salud bucal como consecuencia del procedimiento practicado.

Según una certificación médica emitida el 5 de febrero de 2026 , la paciente sufrió lesiones permanentes, entre ellas dolor microfacial, edema facial moderado, herida desgarrada, trismo, parestesia mandibular derecha, alveolitis ambulatoria y atrofia de nervios.

El Ministerio Público sostuvo que las actuaciones de los hermanos Franklin José Almánzar Escarramán y William Radhamés Almánzar Escarramán , de 52 años, propietario del consultorio donde se realizaron los procedimientos, incluso pudieron haber provocado la muerte de la paciente.

Como parte de la investigación, las autoridades obtuvieron una certificación del Ministerio de Salud Pública que establece que Franklin José Almánzar Escarramán no posee exequatur para ejercer la odontología.

Ambos hermanos fueron arrestados mediante orden judicial, luego de entregarse en la Subdirección Regional de la Policía Nacional. El Ministerio Público los acusa de ejercer la odontología al margen de la ley y de complicidad.

Solicitarán medida de coerción

La titular de la Fiscalía de La Vega, Aura Luz García Martínez , informó que en las próximas horas solicitarán prisión preventiva como medida de coerción contra los imputados.

"Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados", expresó la procuradora de corte.

El órgano acusador indicó que durante las pesquisas ha reunido diversas pruebas que vinculan a los hermanos con los hechos y otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266 y 285 del Código Penal , así como a varios artículos de la Ley General de Salud (42-01) y de la Ley 63-18 , que crea el Colegio Dominicano de Odontólogos.

Tras iniciar la investigación, el Ministerio Público obtuvo la autorización judicial de arresto núm. 2026-AJ0051569 , emitida por la jueza Adaías Sánchez Collado , de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega.