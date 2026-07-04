Columnas de humo alarman por incendio en la avenida John F. Kennedy

Vista de una densa columna de humo por un fuego que se registró la mañana de este sábado en un solar vacío en la avenida John F. Kennedy. ( DIARIO LIBRE/ ROGER FIGUEROA )

Un incendio se registró este sábado próximo al mediodía en un solar vacío ubicado en la avenida John F. Kennedy, frente a la estación Ulises Francisco Espaillat del Metro de Santo Domingo, lo que movilizó a varias unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

El teniente coronel Richard de Jesús, comandante de la unidad X-3, informó que las llamas afectaban gomas viejas dentro del terreno.

"Fuimos avisados de un incendio aquí en la proximidad de la Kennedy, casi a las 12 del día. Al llegar al lugar, constatamos que eran gomas viejas abandonadas y un pequeño local vacío. Estamos procediendo a sofocarlo con varias unidades y vienen otras en camino", explicó.

Una densa columna de humo negro, visible a varios metros del lugar del incendio, llamó la atención de conductores, peatones y residentes de la zona, quienes observaron con preocupación el avance de las llamas.

Labores de extinción

El oficial indicó que, por el momento, las causas del incendio no han sido establecidas, ya que los bomberos continúan concentrados en las labores de extinción.

"La causa del incendio no la tenemos todavía. Estamos en la labor de extinción. Aparentemente son gomas viejas y algunos locales vacíos, abandonados. Estamos en la fase de extinción por el momento", manifestó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el incendio haya sido provocado, respondió que aún no es posible determinarlo.

"No lo sabemos decir, porque hasta que no terminemos de apagar las llamas no iniciaremos la fase de investigación", precisó.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni daños a edificaciones cercanas. Las autoridades informaron que, una vez controlado el fuego, iniciarán las investigaciones para establecer el origen del siniestro.