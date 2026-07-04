Padre de Darlin Mercado responsabiliza a toda la patrulla por muerte de su hijo

Momento en que los restos de Darlin Mercado Reyes eran devueltos a sus familiares para ser velados. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Noel Mercado, padre del joven Darlin Mercado Reyes, responsabilizó tanto al cabo José Francisco Moreta Heredia, señalado como autor del disparo mortal, como a los demás agentes que integraban la patrulla, por no auxiliar a su hijo tras el hecho.

Mercado Reyes fue ultimado ayer viernes durante una intervención policial en el sector Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, en un caso que ha consternado a toda la sociedad.

"Deberían revelar la identidad de todos porque ellos son un cuerpo. Los que andaban en ese momento, que estaban al lado de él cuando hizo el disparo, y nadie hizo ninguna acción para recoger a mi hijo, sino que se fueron y lo dejaron tirado", expresó el padre de la víctima.

Darlin quería saber por qué se iban a llevar su motor

En un video que se ha viralizado en redes sociales, se observa cómo un miembro de la patrulla le dispara a Mercado Reyes sin mediar palabras. Según explicaron testigos, el joven quería averiguar por qué se querían llevar su motocicleta y por eso se acercó al agente.

"El motor era de él, pero lo estaba manejando su amigo —el joven que se observa en el video hablando con los agentes—, ya que se lo había prestado. Los policías lo estaban revisando y se dieron cuenta de que el motor no tenía placa, entonces se lo querían llevar. Darlin fue a preguntarles por qué se querían llevar su motor, pero ni siquiera lo dejaron hablar; le dispararon inmediatamente", explicaron los comunitarios que presenciaron el hecho.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/whatsapp-image-2026-07-04-at-115403-am-2-67d6c398.jpeg Selena Silverio, amiga de Darlin Mercado que narró parte de lo que pudo presenciar (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/whatsapp-image-2026-07-04-at-115402-am-1-3044b0d3.jpeg Mujer que fue testigo de los hechos (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/whatsapp-image-2026-07-04-at-115402-am-4cf848cc.jpeg Residentes de la comunidad expresan lo que presenciaron al momento del hecho (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

Los testigos narraron que durante el hecho había niños en los alrededores y cuentan que les gritaron eso a los policías; aun así, persistieron en su actitud, que ellos describieron como "abusiva y asesina".

"Darlin no hizo nada. Él era un muchacho tranquilo y trabajador. No era delincuente ni hacía lo mal hecho; no se merecía que lo mataran de esa manera. Queremos que se haga justicia", afirmó Selena Silverio, quien se identificó como amiga de la víctima y residente en la comunidad.