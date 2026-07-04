Noel Mercado, padre del joven Darlin Mercado Reyes, se definió a sí mismo como un hombre cristiano que ha sido transformado por Dios y que no le guarda rencor a ese policía, refiriéndose al cabo José Francisco Moreta Heredia, quien ayer ultimó a su hijo de un disparo durante una intervención policial en el sector Herrera, municipio Santo Domingo Oeste.

"Yo no soy igual, yo soy diferente porque yo le sirvo a un Cristo vivo y de poder. Quizá en otro momento yo no era quien soy, pero yo le sirvo al señor, yo no tengo rencor", comentó el hombre.

Agregó que a pesar de no guardarle ningún rencor espera que se haga justicia por la muerte de su hijo y dice que haberlo ultimado fue un acto abusivo por parte de la Policía Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/whatsapp-image-2026-07-04-at-121213-pm-1-45038388.jpeg Noel Mercado Perez, padre de la victima (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

"Una manera abusiva de la policía nacional asesinar a un niño desarmado. No debieron hacer eso. Un niño nacido y criado en esta comunidad. No debió la Policía manejarse así", comentó Mercado.

Habló con el presidente Abinader

Noel Mercado afirmó que el presidente de la República, Luis Abinader, lo llamó vía telefónica y le garantizó que se aplicará todo el peso de la ley contra el agente policial responsable del hecho.

El padre del malogrado joven también comentó haberse comunicado con la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; y el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.

"La Procuradora General de la República me llamó personalmente. También hablé con Faride Raful, Diego Pesqueira y el presidente Abinader. Todos ellos me dijeron que me apoyan y que se aplicará todo el peso de la ley sobre ese policía", expresó.

Deben revelar la identidad de los demás policías

Por último, Mercado expresó que la identidad de los demás policías que andaban en la patrulla debería ser revelada ya que ellos, al no hacer nada luego de su compañero mató al joven, son cómplices del hecho delictivo.

"Deberían revelar la identidad de todos porque ellos son un cuerpo. Los que andaban en ese momento, que estaban al lado de él cuando hace el disparo, y nadie hace ninguna acción de recoger a mi hijo, sino de irse y dejarlo tirado", comentó Mercado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/whatsapp-image-2026-07-04-at-121206-pm-b3008e70.jpeg Comunitarios levantan el féretro donde iba deposito el cuerpo del joven Darlin Mercado (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/whatsapp-image-2026-07-04-at-121205-pm-1c7bcc12.jpeg Comunitarios levantan el féretro donde iba deposito el cuerpo del joven Darlin Mercado (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/whatsapp-image-2026-07-04-at-121207-pm-0d315993.jpeg Comunitarios levantan el féretro donde iba deposito el cuerpo del joven Darlin Mercado (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

El padre aseguró haber criado a su hijo bien y que trabajaban juntos. Dijo que su hijo nunca tuvo problemas de vicios ni con la justicia y que era un muchacho de bien.

"Él nació aquí y ahora todo Herrera está en las calles porque todo el mundo aquí lo conocía", dijo.