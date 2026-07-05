Dirigentes políticos condenan muerte de Darlin Mercado y reclaman cambios en la Policía Nacional

Momento en que los restos de Darlin Mercado Reyes eran devueltos a sus familiares para ser velados. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

Dirigentes políticos de distintas organizaciones condenaron la muerte de Darlin Mercado Reyes, ultimado de un disparo por un agente de la Policía Nacional en el sector Herrera, Santo Domingo Oeste, y reclamaron justicia, sanciones contra los responsables y cambios profundos en el cuerpo del orden.

Las reacciones se produjeron luego de que el caso provocara indignación pública por las circunstancias en que ocurrió el hecho, registrado en video, durante una intervención policial vinculada a la motocicleta en la que se desplazaba el joven junto a otra persona.

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, calificó el hecho como una "vergüenza nacional" y sostuvo que situaciones como esta no pueden seguir ocurriendo en el país.

Cuestionó que los jóvenes de sectores humildes sean juzgados de forma distinta a los que viven en urbanizaciones y afirmó que esa manera de mirar a la juventud debe terminar. "No es posible que un niño de 17 años que reside en una urbanización sea considerado un joven con futuro, mientras que, si vive en uno de nuestros barrios más humildes, sea etiquetado como un ´tíguere´", expresó.

García también criticó que quienes tienen la responsabilidad de garantizar el orden y la seguridad terminen causando dolor a las familias dominicanas. Dijo que, aunque las autoridades suelen expresar pesar ante hechos similares, las muertes atribuidas a agentes del orden continúan registrándose.

"¡Ya está bueno, coño!, de que en la República Dominicana sigan ocurriendo hechos como este", manifestó. El dirigente expresó solidaridad con la familia de Mercado Reyes y con la comunidad de Herrera, y aseguró que, de llegar a la Presidencia, impulsaría una transformación de los cuerpos del orden.

El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, expresó su indignación por la muerte del joven y afirmó que el caso evidencia la necesidad de impulsar cambios estructurales en la Policía Nacional.

Manifestó solidaridad con los familiares de la víctima y sostuvo que el país no puede normalizar hechos en los que ciudadanos trabajadores pierdan la vida a manos de quienes tienen el deber de protegerlos. "Darlin era un joven trabajador que, junto a su padre y su hermano, se ganaba la vida con esfuerzo y dignidad. No era un delincuente, no estaba armado y no merecía morir de esa manera", indicó.

Taveras consideró que el hecho demuestra que la reforma policial requiere una transformación más profunda que medidas aisladas. Afirmó que la crisis de la institución no se resolverá con "simples parches ni con reformas superficiales" y planteó la necesidad de enfrentar las raíces culturales de la violencia, el abuso de poder y la corrupción dentro del cuerpo del orden.

El legislador reiteró que República Dominicana necesita una Policía profesional, respetuosa de los derechos humanos, cercana a la ciudadanía y sometida a mecanismos efectivos de transparencia, control y rendición de cuentas.

El secretario general del PLD, Johnny Pujols, también condenó la muerte de Darlin Mercado Reyes y reclamó justicia por el hecho. En un mensaje publicado en sus redes sociales, sostuvo que la Policía existe para proteger al ciudadano de la violencia y la delincuencia, por lo que resulta especialmente grave que un agente sea quien dispare contra una persona. "Es la inversión más grave que puede sufrir una sociedad. La mano que debe cuidar es la que hiere", escribió.

Pujols exigió que el responsable reciba la sanción máxima contemplada en la ley y pidió que el caso no se sume a otros expedientes de abuso policial que, según afirmó, todavía esperan respuesta.

"Exigimos para el responsable la sanción máxima que contempla la ley. Y que este caso no se sume a la larga lista de abusos, excesos y ejecuciones extrajudiciales que aún esperan respuesta", expresó. El dirigente peledeísta manifestó solidaridad con los familiares de Mercado Reyes y con la comunidad impactada por el hecho.

La vicepresidenta del PLD, Zoraima Cuello, calificó la muerte del joven como un hecho inaceptable en un Estado de derecho y pidió que la justicia actúe con firmeza. Señaló que el caso no debe limitarse a provocar conmoción durante unos días para luego quedar en el olvido. "No podemos conformarnos con que este sea un caso que conmociona por unos días y luego cae en el olvido", planteó.

Cuello sostuvo que la muerte de Darlin Mercado vuelve a recordar que la reforma policial sigue siendo una deuda pendiente con el país. Afirmó que se necesita una transformación real, orientada a formar mejores agentes, prevenir abusos y colocar el respeto a la vida como principio esencial de la actuación policial.

También expresó solidaridad con los familiares del joven y con la comunidad de Herrera, que ha reclamado justicia tras el hecho.

Las distintas reacciones coincidieron en tres puntos: el rechazo a la muerte de Mercado Reyes, la exigencia de sanción contra el agente responsable y el reclamo de una reforma policial más profunda.

El caso permanece bajo investigación del Ministerio Público, mientras familiares, comunitarios y dirigentes políticos insisten en que se establezcan responsabilidades por la actuación policial que terminó con la vida del joven.

Reacción del Falpo

En un comunicado, la organización calificó el hecho como un "asesinato" y afirmó que este tipo de casos responde a una práctica recurrente de la institución policial contra jóvenes de sectores populares.

"Estos hechos criminales son una práctica común de una Policía que se cree por encima de los ciudadanos, violando los derechos humanos, la Constitución y las leyes de nuestro país", sostuvo el Falpo.

La organización aseguró que situaciones similares se repiten en distintas comunidades del país y denunció que decenas de jóvenes son asesinados bajo el argumento de que eran delincuentes, mientras, a su juicio, prevalece una actitud de indiferencia por parte de las autoridades y de sectores de la sociedad.

Asimismo, criticó el desempeño de la Policía Nacional, al señalar que la institución se ha convertido en un espacio donde se fomentan el maltrato, los arrestos arbitrarios, el chantaje y las ejecuciones extrajudiciales.

"Es lamentable que muchos jóvenes que ingresan a esa institución con la intención de servir a su patria sean convertidos en seres deshumanizados, sin ningún respeto por los demás", expresó el Falpo en una declaración firmada por su vocero nacional, Milcíades Gerardo.

Finalmente, la organización llamó a la población a asumir una postura crítica y a movilizarse para exigir justicia por la muerte de Mercado Reyes y por otros casos que atribuye a actuaciones de agentes policiales.

Cabe recordar que la Policía Nacional informó previamente que el agente involucrado en el hecho fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes.