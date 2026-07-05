Operativos simultáneos dejan 123 detenidos y más de 32 kilos de drogas incautados

La DNCD realizó los operativos en las provincias Santiago, La Altagracia, San Pedro de Macorís y Duarte. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público, realizó 25 allanamientos simultáneos en las provincias Santiago, La Altagracia, San Pedro de Macorís y Duarte, donde fueron arrestadas 123 personas e incautados más de 32 kilogramos de distintos narcóticos.

Las intervenciones forman parte de la estrategia de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) para desmantelar puntos de venta de drogas y combatir el microtráfico en diferentes zonas del país.

En total, las autoridades ocuparon 32,513 gramos de sustancias, entre ellas cocaína, marihuana, crack y tusi, además de armas de fuego, balanzas, celulares y otras evidencias.

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Operativos en Santiago

En Santiago fueron ejecutados cinco allanamientos en distintos barrios. Como resultado, las autoridades arrestaron a 36 personas y confiscaron 11,039 gramos de presunta cocaína, 216 gramos de marihuana, una planta del vegetal, una dosis de crack, dos celulares, tres balanzas, dos radios de comunicación y dinero en efectivo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/05/whatsapp-image-2026-07-05-at-112620-am-1-91c5052d.jpeg Sustancias ilícitas y dinero ocupados. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/05/whatsapp-image-2026-07-05-at-112615-am-f8c8de73.jpeg Sustancias ilícitas y dinero ocupados. https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/05/whatsapp-image-2026-07-05-at-112619-am-a86f53de.jpeg Sustancias ilícitas y dinero ocupados. https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/05/whatsapp-image-2026-07-05-at-112614-am-3fc07aaf.jpeg Sustancias ilícitas ocupadas. ‹ >

Intervenciones en La Altagracia

En esta provincia se realizaron siete allanamientos, que dejaron 25 detenidos. Durante los operativos fueron ocupados 2,953 gramos de presunta cocaína, ocho envases con un líquido que contenía la misma sustancia, 608 gramos de marihuana, 671 gramos de tusi, 17 dosis de crack, siete pastillas de éxtasis, tres balanzas, siete celulares y una pistola calibre 9 milímetros.

Las autoridades efectuaron dos allanamientos en esta provincia, donde arrestaron a 36 personas. En las intervenciones fueron decomisados 7,629 gramos de presunta cocaína, 373 gramos de marihuana y 679 gramos de crack.

Además, ocuparon tres balanzas, una radio de comunicación, tres armas blancas, un chaleco antibalas y 13 teléfonos celulares.

Resultados en Duarte

En San Francisco de Macorís, provincia Duarte, se llevaron a cabo cuatro allanamientos y varias intervenciones en distintos sectores, con un saldo de 26 personas detenidas.

Las autoridades ocuparon 7,495 gramos de presunta cocaína, 802 gramos de marihuana, 13 gramos de tusi, una pistola, un arma de fabricación casera, seis balanzas y otras evidencias.

La DNCD informó que toda la droga incautada fue enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para su análisis y que estos operativos forman parte del reforzamiento de las acciones para combatir el tráfico y la venta de drogas en barrios y comunidades del país.