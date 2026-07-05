Hombre mata a su pareja y luego se suicida en Los Guaricanos

La Policía Nacional informó del hecho. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Un hombre mató a su pareja de un disparo y posteriormente se suicidó con un arma de fuego en el sector Los Casabes, en Los Guaricanos, del municipio Santo Domingo Norte, informó este domingo la Policía Nacional.

La entidad dijo que, junto al Ministerio Público, investiga el hecho que ocurrió la tarde del sábado.

La víctima fue identificada como María Selmo Pierre, de 29 años, mientras que el agresor era Adonis Ferrand Guzmán, de 32.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hombre habría disparado contra su pareja durante un incidente ocurrido en la vivienda donde ambos se encontraban y, acto seguido, se quitó la vida.

Las autoridades indicaron -en una nota de prensa- que la pareja mantenía conflictos relacionados con problemas de convivencia y celos, según las declaraciones de un familiar del fallecido.

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional, representantes del Ministerio Público y personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos y ordenaron su traslado para los procedimientos correspondientes.

La Policía informó que, en coordinación con el Ministerio Público, mantiene abierta la investigación para establecer las circunstancias del hecho.