Una persona muere y otra resulta herida en accidente de tránsito en Verón-Punta Cana

Un hombre murió y otra persona resultó herida la mañana del sábado 4 de julio, tras un accidente de tránsito ocurrido en la avenida principal de Verón-Punta Cana.

El hecho se registró alrededor de las 6:09 de la mañana, cuando una yipeta Jeep Grand Cherokee, blanca, año 2014, conducida por Merqui Nieve Severino, de 26 años, colisionó con una camioneta Toyota, blanca, año 2013, que era conducida por Claudio Eustaquio Benoit González, de 63 años.

De acuerdo con los datos oficiales, supuestamente, Merqui Nieve Severino conducía bajo los efectos del alcohol y a alta velocidad al momento del impacto.

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Consecuencias y detenciones

Como consecuencia del accidente, Claudio Eustaquio Benoit González, identificado como comandante conjunto de la reserva de las Fuerzas Armadas y miembro de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital General de Verón-Punta Cana.

En el hecho también estuvieron involucrados Carlos Manuel Segura de la Cruz, de 22 años, y José Manuel Cabrera Mató, de 32, ambos pertenecientes a la compañía Servicio Permanente de Seguridad. Carlos Manuel Segura de la Cruz fue trasladado para recibir asistencia médica.

El conductor de la yipeta fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes, mientras el caso quedó bajo investigación para los fines correspondientes.