Cabo que mató a joven Darlin Mercado acumula dos suspensiones en la Policía

Antes de ser sometido a la justicia por la muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, el cabo de la Policía Nacional José Francisco Moreta Heredia ya acumulaba dos suspensiones disciplinarias sin disfrute de sueldo por faltas cometidas en el cuerpo del orden.

El historial del agente, contra quien el Ministerio Público solicita prisión preventiva, refleja que ambas sanciones fueron impuestas en menos de un año y estuvieron relacionadas con negligencia y ocultamiento de información.

La medida disciplinaria más reciente fue aplicada en febrero de 2025 por incurrir en faltas leves, luego de que una investigación concluyera que Moreta Heredia ofreció una versión falsa sobre el origen de una herida de bala que recibió.

Según el castigo, el agente actuó con negligencia al no expresar de forma correcta donde ocurrió la lesión al puntualizar que el disparo aconteció cuando salía de un centro nocturno, según en el informe médico. No obstante también alegó que se encontraba comprando una hamburguesa, por lo que fue sancionado con diez días de suspensión sin disfrute de sueldo.

Meses antes, en junio de 2024, el uniformado había recibido otro castigo por igual período tras comprobarse que ocultó la pérdida de una cámara corporal Axon asignada para el servicio. El dispositivo había desaparecido desde noviembre de 2023 y el agente solo reconoció su pérdida cuando fue requerido por un superior para entregarlo.

Curso sobre uso de la fuerza

La hoja de vida de Moreta Heredia indica que ingresó a la Policía Nacional el 1 de enero de 2020 con el rango de raso y fue ascendido a cabo el 27 de febrero de 2025.

Durante su carrera estuvo adscrito al Departamento de Operaciones Especiales, unidad encargada de apoyar intervenciones policiales de alto riesgo.

Como parte de su formación, el 18 de agosto de 2021 aprobó un Taller sobre Uso Legítimo de la Fuerza y Llenado de Actas Procesales, impartido por esa dependencia.

Asimismo, el 1 de enero de 2024 recibió la Medalla de Buena Conducta, en la categoría "A la Distinción", uno de los reconocimientos que otorga la institución a sus miembros.

Pese a las dos sanciones disciplinarias, Moreta Heredia fue ascendido al rango de cabo semanas después de la última suspensión.

Actualmente permanece suspendido de sus funciones y enfrenta un proceso judicial por la muerte de Darlin Mercado, ocurrida durante una intervención policial en el sector Enriquillo de Herrera, en Santo Domingo Oeste. El Ministerio Público sostiene que el agente disparó contra el joven de 24 años y ha solicitado prisión preventiva como medida de coerción.