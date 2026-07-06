Encuentran muerto a un agente en destacamento policial en Santiago

Destacamento policial de El Ejido, en Santiago, donde fue encontrado sin vida un agente de la Policía Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Un agente de la Policía Nacional fue encontrado muerto la noche de ayer domingo en el interior de un destacamento policial de El Ejido, en Santiago.

El fallecido fue identificado como Florangel Duarte Rodríguez, oriundo de la comunidad Las Gordas, Matabonita, en Nagua.

De acuerdo con las informaciones preliminares, Duarte Rodríguez presuntamente se quitó la vida mientras se encontraba en el cuartel donde prestaba servicio.

Compañeros del agente indicaron que en los últimos días se le observaba deprimido, cabizbajo y con un comportamiento inusual.

Investigan el hecho

Relataron que, aunque en varias ocasiones le preguntaron qué le ocurría, este respondía que se encontraba bien, pese a que su estado de ánimo reflejaba lo contrario.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido una versión oficial sobre las circunstancias del hecho.

Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para establecer con precisión lo ocurrido.