×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Agente muerto
Agente muerto

Encuentran muerto a un agente en destacamento policial en Santiago

Las autoridades investigan el hecho

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Encuentran muerto a un agente en destacamento policial en Santiago
Destacamento policial de El Ejido, en Santiago, donde fue encontrado sin vida un agente de la Policía Nacional. (FUENTE EXTERNA)

Un agente de la Policía Nacional fue encontrado muerto la noche de ayer domingo en el interior de un destacamento policial de El Ejido, en Santiago.

El fallecido fue identificado como Florangel Duarte Rodríguez, oriundo de la comunidad Las Gordas, Matabonita, en Nagua.

De acuerdo con las informaciones preliminares, Duarte Rodríguez presuntamente se quitó la vida mientras se encontraba en el cuartel donde prestaba servicio.

  • Compañeros del agente indicaron que en los últimos días se le observaba deprimido, cabizbajo y con un comportamiento inusual.
RELACIONADAS

Investigan el hecho

Relataron que, aunque en varias ocasiones le preguntaron qué le ocurría, este respondía que se encontraba bien, pese a que su estado de ánimo reflejaba lo contrario.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido una versión oficial sobre las circunstancias del hecho.

Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para establecer con precisión lo ocurrido.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.