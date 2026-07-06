Una mujer de 33 años murió la mañana de este lunes tras presuntamente ser agredida por su pareja sentimental en un hecho ocurrido en el sector Buena Vista Primera, Respaldo 25, en Santo Domingo Norte.

La víctima fue identificada como Maydarling Yunerkys Acosta Almanzar, cuyo cuerpo fue levantado alrededor de las 9:00 de la mañana por las autoridades.

De acuerdo con las informaciones preliminares, una llamada al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 alertó sobre el caso.

La mujer habría fallecido por asfixia y presentaba golpes contusos en la cabeza que, según las investigaciones iniciales, le habría ocasionado su pareja.

Apresan al presunto responsable

El presunto agresor, Erick Antonio Gómez Torres, fue detenido por agentes de la Policía Nacional, tras ser hallado sentado observando el cuerpo de la hoy occisa a la llegada de los uniformados.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira indicó que profundizan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

El hombre fue trasladado a la estación policial de la jurisdicción tras casi ser linchado por la familia y vecinos de la hoy occisa.