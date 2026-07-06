Motociclista fallece en accidente de tránsito en la carretera Otra Banda–La Ceiba

Las autoridades encontraron al motociclista tendido en el pavimento. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre falleció la tarde del sábado en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Otra Banda–La Ceiba, específicamente en el sector Cruz del Isleño, frente a la entrada de la mina Juan Antonio, en el distrito municipal de Otra Banda.

Según el informe preliminar, el hecho fue reportado alrededor de las 4:48 de la tarde a través del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1. Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a una persona de sexo masculino tendida sobre el pavimento, sin signos vitales.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas por moradores de la zona, el fallecido se desplazaba en una motocicleta marca Honda, modelo C-90, color azul y sin placa, cuando fue impactado por un vehículo cuyos datos aún se desconocen. Tras la colisión, el conductor del vehículo emprendió la huida.

Acciones de las autoridades

Las autoridades indicaron que la víctima no portaba ningún tipo de documentación de identidad y tampoco fue identificada por las personas presentes en el lugar. Asimismo, se informó que el conductor de la motocicleta se encontraba desprovisto de casco protector al momento del accidente.

Te puede interesar Accidente entre motocicleta y automóvil deja dos fallecidos en Santiago

Una médico legista realizó el levantamiento del cadáver para los fines correspondientes.

La motocicleta involucrada fue trasladada y retenida en la comandancia de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) de la Otra Banda para los fines legales de lugar.

El caso se encuentra bajo investigación por las autoridades correspondientes.