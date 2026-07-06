Servio Tulio Castaños pide profundizar reforma policial tras muerte de Darlin Mercado

El jurista Servio Tulio Castaños Guzmán afirmó que la muerte del joven Darlin Mercado durante una intervención policial revela la necesidad de profundizar el proceso de reforma y transformación de la Policía Nacional, al considerar que este tipo de hechos no son aislados y resultan "reprochables e inaceptables".

Castaños Guzmán sostuvo que episodios como el ocurrido en Santo Domingo Oeste deben llevar a una reflexión nacional sobre el modelo policial vigente y sobre los cambios estructurales pendientes dentro de la institución del orden.

"Lo primero es que hechos como ese, que no es la primera vez que ocurren, no solamente son lamentables, sino también reprochables, inaceptables y revelan que hay que seguir profundizando el proceso de reforma y transformación de la Policía", expresó el también vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).

El planteamiento fue realizado a propósito del caso de Darlin Mercado Reyes, de 19 años, quien murió tras recibir un disparo durante una intervención policial relacionada con una motocicleta en La Cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste.

Dice reforma debe ir más allá de medidas parciales

Castaños Guzmán reconoció que en los últimos años se han dado algunos pasos orientados a mejorar las condiciones dentro de la Policía Nacional. Sin embargo, consideró que esos avances no son suficientes si no se produce una reforma estructural de la institución.

A su juicio, el punto de partida para una transformación más profunda está en el proyecto de ley sobre reforma policial que, según indicó, reposa en el Senado de la República pendiente de aprobación.

"Hemos visto que se han dado algunos pasos, condiciones de mejora, pero la reforma estructural de la institución la va a indicar el proyecto de ley que reposa en el Senado de la República pendiente de aprobación. Ahí es donde realmente se va a comenzar a sentir el proceso de reforma", señaló.

El jurista advirtió que una reforma policial no puede depender únicamente de una norma ni limitarse solo a políticas públicas impulsadas desde el Estado. Dijo que se requiere una combinación de elementos legales, institucionales, políticos y sociales.

"Es verdad que una reforma no se limita al contenido de una norma, pero tampoco se limita al contenido única y exclusivamente de políticas públicas implementadas desde el Estado", indicó.

Plantea una Policía cercana a la ciudadanía

Castaños Guzmán afirmó que el país necesita avanzar hacia una nueva Policía Nacional, con mayor cercanía con la ciudadanía y con mejores mecanismos de ingreso, formación, supervisión y control.

En ese sentido, planteó que deben revisarse los requisitos de ingreso a la institución, así como los aspectos que puedan ser mejorados dentro del proceso de selección y formación de los agentes.

"Se requiere una serie de elementos y entre esos elementos está la reforma a la ley, que crea una nueva Policía realmente, una Policía cercana a la ciudadanía. Entonces yo creo que debemos profundizar aún más, evaluar los requisitos de ingreso a la institución también, ver qué se puede mejorar." Servio Tulio Castaños Guzmán “

Sus declaraciones se producen en momentos en que el caso Darlin Mercado ha provocado reclamos de justicia, cuestionamientos al uso de la fuerza policial y nuevas críticas sobre el comportamiento de agentes durante intervenciones en las calles.

Pide pacto político por la reforma policial

Castaños Guzmán también consideró necesario que el Gobierno promueva un pacto político en torno a la reforma policial, con participación de los partidos, organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil.

Afirmó que la transformación de la Policía Nacional no debe depender únicamente de una gestión de gobierno, sino convertirse en una política de Estado sostenida en el tiempo.

"Desde el Gobierno se debe hacer un pacto político que gire alrededor de la reforma policial, que los partidos políticos e instituciones de la sociedad se involucren en este proceso, porque este es un tema que nos afecta y nos conmueve a todos", sostuvo.

Para explicar su planteamiento, comparó la necesidad de continuidad en la reforma policial con el modelo seguido por el país en materia turística durante las últimas décadas.

"Yo sostengo la tesis de que para ser sostenible este proceso de transformación y reforma de la Policía se requiere que sea similar al que se ha llevado a cabo durante los últimos 30 años con todo lo que tiene que ver con el turismo, en donde cada gobierno que llega respeta lo que hizo el anterior", dijo.

Castaños Guzmán insistió en que hechos como la muerte de Darlin Mercado deben generar conciencia sobre la urgencia de profundizar un proceso que, según afirmó, ya comenzó, pero que tomará tiempo.

"Todos estos acontecimientos deben llevarnos a la reflexión, pero a la vez crear conciencia de que hay que profundizar un proceso que inició y que va a tomar un tiempo", concluyó.