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Violación sexual
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Tres hombres son apresados en San Pedro de Macorís por presunta violación sexual captada en video

Los apresados fueron identificados como Freinddy Manuel Belén Reyes, Porfirio Aquino Alcántara y Elvin Leonel Beltré Rodríguez

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    Tres hombres son apresados en San Pedro de Macorís por presunta violación sexual captada en video
    Los tres hombres apresados, a quienes acusan de violación sexual. (FUENTE EXTERNA)

    Tres hombres fueron arrestados en San Pedro de Macorís por su presunta participación en la violación sexual de una joven de 19 años, un hecho que fue captado en video y posteriormente difundido en redes sociales.

    La detención fue realizada por agentes de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi), en coordinación con la Policía Preventiva de la Regional Sureste, en cumplimiento de la orden de arresto No. 2026-AJ0053383.

    Los apresados fueron identificados como Freinddy Manuel Belén Reyes, de 22 años; Porfirio Aquino Alcántara, de 29; y Elvin Leonel Beltré Rodríguez, de 32, todos residentes en el sector Santa Fe, de San Pedro de Macorís.

    Investigación policial

    • De acuerdo con el informe policial, los tres son investigados por la presunta violación sexual de una joven de 19 años, residente en el sector Restauración de esa provincia.

    Las autoridades indicaron que los imputados eran buscados por la presunta violación del artículo 331 del Código Penal Dominicano, que sanciona el delito de violación sexual.

    Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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