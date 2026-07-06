Violaciones sexuales grupales: ¿una moda delictiva?

El arresto este lunes de tres hombres acusados de la presunta violación sexual grupal de una joven de 19 años en San Pedro de Macorís pone de relieve una modalidad de agresión sexual que ha salido a relucir en varios casos registrados en el país durante el último año.

En el hecho más reciente, agentes de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi) y de la Policía Preventiva apresaron a tres hombres señalados por la presunta violación de una joven.

De acuerdo con las autoridades, la agresión fue grabada y el video circuló en redes sociales. Los imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Casos recientes de violación

El caso recuerda el ocurrido el pasado més de junio en la comunidad de Majagual, municipio Peralta, provincia Azua, donde Marielis Yoanna Beltré Féliz, de 20 años, falleció tras permanecer hospitalizada por las lesiones que, según denunciaron sus familiares, sufrió durante una presunta violación sexual cometida por cuatro hombres.

La joven salió de su vivienda para comprar toallas sanitarias y, de acuerdo con la denuncia, fue interceptada por sus agresores. La investigación continúa para establecer responsabilidades.

Otro caso que conmocionó al país ocurrió el 12 de marzo de 2025 en Villa González, Santiago. Según el Ministerio Público, una joven de 21 años fue llevada bajo engaño a una vivienda con la promesa de que recibiría atención médica luego de sentirse indispuesta.

Allí habría sido violada por varios hombres, mientras otros presenciaban la agresión. Los hechos fueron grabados y posteriormente difundidos en redes sociales, lo que llevó a las autoridades a investigar también la distribución del material audiovisual por la revictimización de la joven.

Debate sobre la violencia sexual

Aunque las investigaciones se encuentran en distintas etapas, los tres casos tienen un denominador común: las presuntas agresiones sexuales fueron cometidas por varios hombres y, en dos de ellos, las víctimas también fueron expuestas mediante la difusión de videos en plataformas digitales, un elemento que ha reavivado el debate sobre la violencia sexual, la revictimización y la respuesta de las autoridades frente a este tipo de delitos.