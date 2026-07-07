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osamenta humana Dajabón
osamenta humana Dajabón

VIDEO | Hallan restos humanos carbonizados en municipio de Dajabón

Las autoridades están realizando las investigaciones pertinentes para determinar las causas de la muerte y la identidad de la víctima

    Una osamenta humana carbonizada fue encontrada la mañana de este martes en el paraje Tierra Sucia, municipio Restauración, provincia Dajabón, informaron las autoridades.

    De acuerdo con los datos preliminares, el hallazgo fue reportado alrededor de las 11:30 de la mañana por el alcalde pedáneo de la sección, Mariano Cestero.

    Residentes de la zona señalaron que los restos podrían corresponder a un ciudadano haitiano conocido como "Juancito Pies", quien habría sido reportado como desaparecido hace varios días. No obstante, las autoridades indicaron que esa versión aún no ha sido confirmada de manera oficial.

    • Según la información disponible, la osamenta fue hallada carbonizada y en avanzado estado de descomposición.

    Al lugar se presentaron representantes del Ministerio Público, un médico legista y miembros de la Policía Científica para realizar el levantamiento de los restos e iniciar las investigaciones.

    Investigación en curso

    Las autoridades trabajan en la identificación de la víctima y en determinar las circunstancias de su muerte, así como en establecer si el caso está relacionado con un hecho criminal.

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