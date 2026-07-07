Hallan el cadáver de una mujer con signos de violencia en La Vega

la identidad de la víctima no ha sido establecida por las autoridades. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer de entre 45 y 50 años de edad fue encontrada muerta este martes en la comunidad de Jabanal, provincia La Vega.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido establecida.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el cuerpo presenta múltiples signos de violencia.

El cadáver muestra heridas de arma blanca, presumiblemente provocadas con un machete.

También se informó que el cuerpo presenta golpes contusos.

Elementos en la escena

En la escena habría sido encontrado un cable de acero, con el que presuntamente intentaron arrastrar a la víctima.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los fines de autopsia.

Las autoridades no han ofrecido detalles sobre posibles responsables ni el móvil del crimen.