La historia de la niña Aurora Suárez y de una familia que aún espera respuestas sobre su muerte

La vida de Aurora Suárez Hernández se apagó la madrugada del 2 de mayo en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Tenía cinco años y apenas unas semanas después, el 22 de junio, habría celebrado su sexto cumpleaños.

Mientras espera los resultados de la autopsia y el avance de la investigación, su padre Randy Suárez, revive las últimas horas que compartió con su hija, una niña que describe como alegre, curiosa y apasionada por aprender sobre los planetas.

Aurora tenía varicela y presentaba una de las lesiones lucía más inflamada de lo habitual, además de dolores en el cuerpo. Por esa razón fue llevada a la Clínica Oriental, ubicada en Sabana Larga, donde recibió medicamentos, una inyección y la indicación de utilizar un tratamiento tópico.

Sin embargo, horas más tarde, la menor comenzó a quejarse de dolor en las articulaciones de las manos y aparecieron manchas moradas en distintas partes del cuerpo, además de inflamación en el abdomen.

Ante esos síntomas, la familia regresó al mismo centro de salud. Su padre relató que un médico observó a la niña y recomendó realizar una sonografía, pero les informó que el estudio no podía efectuarse porque el centro no contaba con sonografista y que, además, en caso de requerir ingreso, no disponían de un pediatra intensivista.

Fue entonces cuando decidieron trasladarla al Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. A partir de ese momento, comenzó la pesadilla y la larga espera para que Aurora recibiera atención médica.

Horas de espera

De acuerdo con el padre, al llegar entregó el carnet del seguro y explicó los síntomas que presentaba la niña al personal de admisión. Afirma que posteriormente una empleada le indicó colocar la documentación sobre un escritorio y esperar.

Suárez aseguró que, pese a expresar en varias ocasiones que su hija presentaba inflamación abdominal y manchas en la piel, le informaron que debía esperar porque había otros 11 pacientes antes que ella.

Tras permanecer un tiempo en el área de preemergencia, Aurora fue evaluada por una doctora durante pocos minutos. Le ordenó un hemograma y la administración de un medicamento, pero debieron esperar alrededor de dos horas para que se le tomara la muestra de sangre.

"Esperé alrededor de dos horas en donde se toman las muestras porque resulta que el mismo personal que toma la muestra en emergencia, es el mismo que está en el segundo piso tomando las muestras a los internos y cuando ellos tengan tiempo de bajar a emergencia a tomar las muestras de los pacientes, ahí es que se atienden. Esa es la realidad, eso nos pasó", expresó.

Durante ese período, aseguró que la niña recibió un medicamento y posteriormente presentó una convulsión mientras permanecía en sus brazos.

"La niña convulsiona encima de mí, la niña hace pupú, encima de mí. Mi esposa y yo vamos al baño, la limpiamos, pero ahí no había un médico, una enfermera pendiente a la reacción de un niño, a cómo se encontrara", indicó.

De acuerdo con el padre, de inmediato llamó a una enfermera que anteriormente la había atendido para decirle que su hija estaba convulsionando, sin embargo, se le indicó que debía dirigirse al personal del área donde la niña ya había sido referida.

"Le digo: la niña está haciendo una convulsión, y ¿sabe lo que me dice esa doctora? No, ya usted pasó a aquella área, la que la atiende es aquella que está allá. Cuando voy donde esa enfermera, ella me pasa un termómetro por debajo de un cristal, sin ni siquiera pararse, mirar a la niña y me pasa un termómetro, y yo intento colocar el termómetro a la niña, pero yo no sé bregar con eso", indicó.

Ante esa situación, Suárez comenzó a pedir ayuda y un agente de seguridad lo acompañó al segundo nivel para agilizar la toma de la muestra de sangre.

"Ellos intentaron sacarle un poco de la muestra, después de haberle hecho como 10 puyones. Cuando la niña se pone encima de mi mala, salen y me dejan trancado en el cuartico, y yo toco la puerta duro, y digo: mi hija está mala, y y me dicen: padre, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo", explicó.

Suárez afirmó que posteriormente le indicaron regresar al área de emergencias, donde una enfermera le pidió colocar a la menor sobre una camilla, una vez llegaron los médicos, escuchó que la niña había sufrido un paro mientras intentaba reanimarla. Sin embargo, la familia fue informada de su fallecimiento aproximadamente 20 minutos después cuando permanecían rodeado por agentes de seguridad y agentes de la Policía Nacional.

"No hubo una persona, si hubiese aparecido una persona que sintiera amor por el prójimo y hubiese realizado, quizás mi hija no estuviera muerta, porque fue demasiado la espera. Nosotros llegamos a las 9:00 del sábado 2 aproximadamente y mi hija murió a las 1:15 de la madrugada, cuatro o cinco horas para ser atendida. Ahí no la acostaron en una camilla para tratarla hasta el momento de su muerte", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/07/descarga-18-935b8fa1.jpg La niña Aurora Suárez durante la presentación. (FUENTE EXTERNA)

Investigación en curso

El padre informó que interpuso una denuncia ante la fiscalía en Gapre (Gabinete de Atención al Ciudadano, Justicia y Paz), en Santo Domingo Este, y que aún espera los resultados de la autopsia, los cuales según le explicaron, podrían tardar varios meses.

Asimismo, indicó que sostuvo una reunión con el director del Servicio Nacional de Salud, Julio César Landrón, a quien solicitó que el caso fuera investigado y que se adoptaran medidas para fortalecer la atención en las emergencias pediátricas.

Afirmó que luego de darse a conocer la noticia, los médicos de esa emergencia fueron suspendidos, pero desconoce bajo qué circunstancias.

"Le pedimos que realmente tomen acciones correctivas para que eso no siga pasando, que en esas emergencias haya un personal atendiendo y priorizando las emergencias, porque mi hija era una urgencia en ese momento y no fue tratada como tal" Randy Suárez Padre de Aurora “

Una niña apasionada por aprender

Vivía junto a sus padres en Sabana Perdida y cursaba el nivel preprimario. Sentía fascinación por los planetas y el universo. En el teléfono de su padre permanecen las fotografías de una actividad escolar en la que sostenía orgullosa una representación de Saturno.

"Venía de la escuela hablándome del universo, de los planetas, de los peces. Yo siempre reforzaba con ella todo lo que aprendía", recuerda.

Describió a Aurora como una niña cariñosa, incapaz de soportar las discusiones en casa.

"Lo que tengo en mi mente son sus últimos palpitares, cuando corrí con mi hija en el pecho, yo sentía sus palpitares rápidos en mi pecho, y corrí donde esa doctora y le dije que mi hija estaba haciendo una convulsión. Luego fui donde la otra y me pasó un termómetro. Ciertamente, lo que más recuerdo de ese momento es el dolor de ver cómo mi hija se moría en mis brazos" Randy Suárez Padre de la menor “

Sus restos descansan en el Cementerio Los Casabes, en Santo Domingo Norte. Sobre su nicho, su padre construyó una pequeña casita de madera pintada de rosado y adornada con flores, un lugar al que acude con frecuencia para llevarle flores y mantener vivo su recuerdo.

Respuesta del oficial a espera de los resultados

Diario Libre solicitó al centro hospitalario una versión de los hechos. La respuesta de la institución fue la siguiente:

Con relación al caso de Aurora, comprendemos el interés periodístico y el de la opinión pública. Desde el primer momento el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza ha colaborado plenamente con todas las autoridades competentes, entregando oportunamente el expediente clínico y toda la documentación requerida para la investigación.

En este momento el proceso continúa en curso y estamos a la espera de los resultados oficiales, incluyendo el informe de necropsia, por lo que no sería responsable emitir conclusiones o hacer valoraciones que puedan interferir con la investigación.

En cuanto al personal involucrado, las medidas administrativas adoptadas forman parte del debido proceso institucional y responden a los procedimientos establecidos mientras las autoridades concluyen sus investigaciones.

Una vez existan resultados oficiales, el hospital fijará su posición con la transparencia y responsabilidad que siempre ha caracterizado a la institución.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/07/whatsapp-image-2026-07-07-at-115038-am-280a0783.jpeg Casita construida por el padre de Aurora en el cementerio donde descansan los restos de la niña. (FUENTE EXTERNA)

Hospital espera resultados oficiales Diario Libre contactó al Hospital Pediátrico Hugo Mendoza para conocer su posición sobre el caso y las acciones adoptadas hasta el momento. A través de su Departamento de Comunicaciones, el centro de salud informó que el proceso de investigación continúa en curso y que se encuentra a la espera de los resultados oficiales, incluido el informe de necropsia. "En este momento el proceso continúa en curso y estamos a la espera de los resultados oficiales, incluyendo el informe de necropsia, por lo que no sería responsable emitir conclusiones o hacer valoraciones que puedan interferir con la investigación", indicó el hospital en una respuesta atribuida a su directora general, la doctora Dhamelisse Then. Respecto al personal involucrado, el hospital señaló que las medidas administrativas adoptadas forman parte del debido proceso institucional y responden a los procedimientos establecidos mientras las autoridades concluyen las investigaciones. Indicó que una vez estén disponibles los resultados oficiales fijará su posición. El hospital ya se había pronunciado sobre el caso en una publicación realizada el 9 de mayo en su cuenta oficial de Instagram, en la que lamentó el fallecimiento de la menor. En esa ocasión se informó que, como medida inmediata, el personal asistencial involucrado había sido suspendido con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar las acciones correspondientes.