×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
homicidio Santiago
homicidio Santiago

Un hombre murió apuñalado en Santiago; su pareja adolescente es la principal acusada

La acusada de homicidio fue detenida por agentes policiales

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Un hombre murió apuñalado en Santiago; su pareja adolescente es la principal acusada
El hombre murió por las heridas provocadas por la estocada presuntamente propinada por la menor. (IMAGEN ILUSTRATIVA)

Un hombre de 27 años murió a causa de una estocada en el pecho que presuntamente le propinó su pareja sentimental, una adolescente de 17 años, durante un hecho ocurrido en el sector La Otra Banda, en la provincia Santiago.

La víctima fue identificada como Luis David Gerónimo Suárez.

Según los reportes preliminares, el hombre falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, como consecuencia de una herida de arma blanca en el lado izquierdo del pecho.

De acuerdo con las informaciones obtenidas en el lugar, el hecho ocurrió cuando el joven llegó a la vivienda que compartía con la adolescente

Por circunstancias que son investigadas por las autoridades, la menor presuntamente lo hirió con un cuchillo.

Apresan a menor

Tras el incidente, agentes de la Policía Nacional arrestaron a la adolescente para ponerla a disposición del Ministerio Público. El nombre de la presunta homicida se omite por asuntos legales.

  • Los familiares de Luis David Gerónimo Suárez exigieron que el caso sea esclarecido y que se aplique todo el peso de la ley contra la responsable del hecho.

Las autoridades policiales y del Ministerio Público no han ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias que desencadenaron el incidente.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los fines de lugar.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.