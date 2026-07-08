Un hombre murió apuñalado en Santiago; su pareja adolescente es la principal acusada

El hombre murió por las heridas provocadas por la estocada presuntamente propinada por la menor. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

Un hombre de 27 años murió a causa de una estocada en el pecho que presuntamente le propinó su pareja sentimental, una adolescente de 17 años, durante un hecho ocurrido en el sector La Otra Banda, en la provincia Santiago.

La víctima fue identificada como Luis David Gerónimo Suárez.

Según los reportes preliminares, el hombre falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, como consecuencia de una herida de arma blanca en el lado izquierdo del pecho.

De acuerdo con las informaciones obtenidas en el lugar, el hecho ocurrió cuando el joven llegó a la vivienda que compartía con la adolescente.

Por circunstancias que son investigadas por las autoridades, la menor presuntamente lo hirió con un cuchillo.

Apresan a menor

Tras el incidente, agentes de la Policía Nacional arrestaron a la adolescente para ponerla a disposición del Ministerio Público. El nombre de la presunta homicida se omite por asuntos legales.

Los familiares de Luis David Gerónimo Suárez exigieron que el caso sea esclarecido y que se aplique todo el peso de la ley contra la responsable del hecho.

Las autoridades policiales y del Ministerio Público no han ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias que desencadenaron el incidente.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los fines de lugar.