La estafa del falso comprobante: así engañaron a comerciante con más de RD$1 millón en Santo Domingo

Los tres detenidos y las mercancías ocupadas. ( FUENTE EXTERNA )

Lo que parecía ser una venta normal de mercancía terminó convirtiéndose en una estafa de más de un millón de pesos para el propietario de una tienda de importación en el sector Villa María, en el Distrito Nacional. Tras recibir supuestos comprobantes de transferencias bancarias, el comerciante entregó 21 sacos de ropa, sin saber que los depósitos correspondían a cheques sin fondos.

La Policía Nacional informó este miércoles que apresó a tres hombres acusados de participar en el fraude y recuperó la mayor parte de la mercancía obtenida de manera ilícita, valorada en más de un millón de pesos.

Los detenidos fueron identificados como Peterson Ambioris (a) "Piter", de 28 años; Peter Leonardo Mackay Villanueva (a) "Junior", de 28; y Davis Joansse Rojas (a) "El Peje", de 39.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/08/whatsapp-image-2026-07-08-at-31021-pm-db0fb067.jpeg Mercancía ocupada por la Policía Nacional. (FUENTE EXTERNA)

De acuerdo con la institución, la investigación se inició tras la denuncia presentada por el comerciante, quien entregó la mercancía luego de recibir comprobantes de depósitos por 666,420 y 413,400 pesos. Sin embargo, posteriormente las entidades bancarias rechazaron las transacciones al determinar que se trataba de cheques sin fondos.

Investigación y recuperación

La Policía explicó que, mediante el análisis de cámaras de vigilancia y labores de inteligencia realizadas por la División de Investigaciones de Delitos contra la Propiedad del Dicrim, fue posible identificar y arrestar a los presuntos responsables.

Durante los interrogatorios, los imputados admitieron haber vendido la mercancía en un establecimiento comercial de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

Como resultado del seguimiento al caso, los agentes recuperaron de manera voluntaria 343 paquetes de ropa en ese establecimiento.

Continúan las investigaciones

La institución informó, además, que las investigaciones permitieron identificar al presunto autor de la transferencia fraudulenta utilizada para cometer la estafa, por lo que continúan las diligencias para localizarlo.

Los tres detenidos, junto con las evidencias recuperadas, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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