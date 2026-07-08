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homicidio Manganagua
homicidio Manganagua

VIDEO | Hombre ultimado en el sector Manganagua tenía antecedentes delictivos, según la Policía

Richard Feliz Santos falleció a consecuencia de las heridas de bala que recibió durante un ataque ocurrido en el taller de repuestos para vehículos Auto Solution

    El hombre ultimado la tarde de ayer en un establecimiento comercial del sector Manganagua, en el Distrito Nacional, figuraba en los archivos de la Policía Nacional con antecedentes por presuntos hechos delictivos.

    La información fue ofrecida este miércoles por la institución, mediante un comunicado de prensa, que no precisa cuáles eran los delitos atribuidos a Richard Feliz Santos, alias "Richón" o "El Guardia", quien falleció a consecuencia de las heridas de bala que recibió durante un ataque ocurrido en el interior del taller de repuestos para vehículos Auto Solution.

    De acuerdo con la Policía, el joven de 33 años fue atacado por uno de dos individuos que se desplazaban en una motocicleta, que tras cometer el crimen huyeron del lugar.

    Indagaciones

    La Policía informó que amplían las investigaciones para determinar las circunstancias en la que ocurrió el hecho e identificar a los responsables.

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    En ese sentido, indicó que, como parte del proceso investigativo, junto al Ministerio Público (MP) han entrevistado a unas diez personas, incluyendo familiares del hoy occiso.

    • Asimismo, subrayó que técnicos de la Policía Científica realizaron el levantamiento de evidencias balísticas y analizaron imágenes captadas por cámaras de videovigilancia, con el objetivo de identificar y localizar a los responsables.

    La Policía Nacional reiteró que las investigaciones continuarán hasta esclarecer el caso y someter a los responsables ante la justicia.

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